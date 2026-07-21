Bolojan pierde procesul cu contestatarii din PNL: Curtea de Apel București confirmă decizia instanței privind suspendarea Congresului extraordinar al PNL convocat în iunie

Curtea de Apel București a confirmat marți o decizie a Tribunalului București privind suspendarea hotărârii PNL de a convoca Congresul extraordinar al partidului din 21 iunie.

Bolojan pierde procesul cu contestatarii din PNL: Curtea de Apel București confirmă decizia instanței privind suspendarea Congresului extraordinar al PNL convocat în iunie| Foto: Tudor Pană / Inquam Photos

Pe 1 iulie, Tribunalul București a admis o cerere depusă de „puciștii” din PNL și a suspendat executarea și efectele Hotărârii Consiliului Național Extraordinar al PNL din 19 iunie referitoare la convocarea Congresului Extraordinar în 21 iunie.

Bolojan pierde procesul cu contestatarii din PNL: Curtea de Apel București confirm suspendarea Congresului extraordinar al PNL convocat în iunie

Conducerea PNL a atacat decizia la Curtea de Apel, instanță care a respins marți apelul partidului, ca nefondat, informează Agerpres.ro

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Până în prezent, PNL a pierdut toate procesele deschise de tabăra Veștea, fiind suspendate de către instanță inclusiv deciziile luate la Congresul Extraordinar.

Procesul privind aprobarea noului Statut al partidului bate pasul pe loc, după ce două judecătoare de la Tribunalul București au formulat cerere de abținere.

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