O companie din România, la masa unde se scriu regulile pentru agenții AI din gaming

WAM, platformă românească de gaming competitiv, e singura reprezentantă locală într-o alianță globală alături de Deloitte, Xsolla, The Sandbox și SKALE — nume care vor decide cum vor funcționa agenții AI care iau decizii financiare și mișcă bani reali, singuri, direct în blockchain.

Alex Rus și Daniel Tămaș, fondatorii WAM, singura companie românească implicată în AI & Agentics Council, o alianță menită să stabilească standardele după care vor funcționa „agenții AI” în industria jocurilor video construite pe blockchain. Foto: courtesy Dani Tămaș/WAM

WAM, platformă românească de gaming competitiv, e singura reprezentantă locală într-o alianță globală alături de Deloitte, Xsolla, The Sandbox și SKALE — nume care vor decide cum vor funcționa agenții AI care iau decizii financiare și mișcă bani reali, singuri, direct în blockchain.

Nu mai vorbim despre boți care joacă. Vorbim despre programe care pot investi, paria și încheia tranzacții fără să aștepte confirmarea unui om.

O companie din România, la masa unde se scriu regulile pentru agenții AI din gaming

Blockchain Game Alliance și Deloitte au lansat AI & Agentics Council, o alianță menită să stabilească standardele după care vor funcționa „agenții AI” — programe de inteligență artificială capabile să acționeze autonom, fără intervenție umană — în industria jocurilor video construite pe blockchain.

Printre partenerii fondatori se numără nume grele din consultanță, plăți și tehnologie: Deloitte, Xsolla, DMCC, SKALE și The Sandbox. Singura companie românească din grup este WAM, o platformă locală de gaming competitiv activă din 2019.

Ce înseamnă, de fapt, un „agent AI economic”

Termenul poate suna abstract, dar ideea din spate e simplă. Până acum, inteligența artificială din jocuri servea mai ales la a controla adversari sau personaje — un „bot” care joacă. Noua generație de agenți AI face un pas suplimentar: poate deține un cont digital cu bani reali (numit wallet, echivalentul unui portofel electronic), poate lua decizii financiare — de exemplu, poate paria sau investi într-un jucător uman — și poate finaliza automat tranzacția direct în rețeaua blockchain, fără ca un om sau o bancă să confirme manual operațiunea.

Practic, agentul nu mai e doar un jucător artificial. Agentul devine un participant economic autonom, care cumpără, vinde și decontează bani în timp real, non-stop, fără pauze și fără emoții — ceea ce ridică atât oportunități, cât și riscuri noi pentru piață.

De ce industria are nevoie de reguli comune?

Un astfel de sistem, în care programe informatice mișcă bani reali automat, ridică întrebări evidente:

- cine răspunde dacă un agent AI greșește o tranzacție?

- cum se verifică identitatea și solvabilitatea lui?

- ce reguli de securitate trebuie respectate ca banii utilizatorilor să fie protejați?

Tocmai pentru a răspunde din timp acestor întrebări a fost creat AI & Agentics Council. Fiecare partener contribuie cu o piesă din puzzle:

- Deloitte aduce credibilitatea și rigoarea unei firme de audit internațională — practic, girul că regulile stabilite rezistă la un control serios.

- Xsolla, compania care procesează plăți pentru studiouri mari precum Epic, Ubisoft sau Valve, aduce infrastructura prin care banii chiar circulă.

- DMCC, o zonă economică specială administrată de Guvernul Dubaiului, aduce cadrul legal și jurisdicțional.

- SKALE aduce o rețea blockchain construită special pentru gaming, fără așa-numitele „gas tax” — costurile mici, dar constante, pe care utilizatorii le plătesc de obicei pentru fiecare tranzacție într-o rețea blockchain clasică.

- The Sandbox aduce una dintre cele mai mari lumi virtuale de tip web3 (jocuri și platforme construite pe blockchain, unde obiectele digitale au valoare reală și pot fi tranzacționate).

- WAM aduce economia de joc propriu-zisă — mediul competitiv în care acești agenți urmează să acționeze efectiv.

Daniel Tămaș: „Nu ne gândim la agenți AI ca la niște jucători mai deștepți. Sunt actori economici!”

Alianța nu pornește de la zero. Partenerii au publicat deja un raport de 120 de pagini pe acest subiect, descărcat de peste 1.200 de ori de dezvoltatori, investitori și companii din domeniu. De acum, acel document nu mai e doar o cercetare, ci devine un standard activ pe care industria e invitată să-l adopte.

„Nu ne gândim la agenți ca la niște jucători mai deștepți. Ne gândim la ei ca la actori economici”, spune Daniel Tămaș, fondatorul WAM. Potrivit lui Tămaș, compania a construit de ani buni exact la intersecția dintre gaming competitiv, decontarea automată a tranzacțiilor pe blockchain și, mai recent, integrarea agenților AI ca participanți economici.

Cofondatorul WAM, Alex Rus, subliniază miza comercială a standardizării: atâta timp cât fiecare companie stabilește reguli proprii, investitorii mari evită domeniul, pentru că nimeni nu vrea să investească în reguli care se pot schimba peste noapte. Odată ce regulile sunt comune și susținute de nume precum Deloitte, Xsolla sau DMCC, bariera de intrare pentru capital serios scade considerabil.

Cine este WAM?

WAM este o platformă de gaming competitiv construită pe blockchain, cu o comunitate internațională de jucători și zeci de titluri în catalog. Compania se poziționează pe un segment de nișă — la granița dintre gaming, decontare on-chain (adică tranzacții financiare procesate direct în rețeaua blockchain, fără intermediari bancari) și noii agenți AI ca actori economici — un domeniu în care, spune compania, e singura reprezentantă din România.







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