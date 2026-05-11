Contractul pentru trenul metropolitan Cluj, proiect de 1,4 miliarde de lei, a fost semnat și intră în execuție!

Proiectul de 1,4 miliarde de lei pentru trenul metropolitan din Cluj a intrat oficial într-o nouă etapă, după semnarea de astăzi a contractului pentru realizarea stațiilor.

Lucrările pentru trenul metropolitan din Cluj intră într-o nouă etapă după semnarea contractului pentru cele 23 de stații. Sorin Cristea, Directorul General CON-A împreună cu primarul Emil Boc. Foto: Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

Contractul pentru realizarea trenului metropolitan Cluj a fost semnat luni, 11 mai 2026, în Primăria Cluj-Napoca. Proiectul vizează realizarea și modernizarea a 23 de stații pe traseul Gârbău – Baciu – Cluj-Napoca – Apahida – Jucu – Bonțida, pe o distanță totală de aproape 49 de kilometri.

Autoritățile locale susțin că investiția va schimba radical mobilitatea în zona metropolitană și va reduce presiunea traficului rutier.

Proiectul trenului metropolitan din Cluj prevede realizarea și modernizarea a 23 de stații pe o distanță de aproape 49 de kilometri. Foto: Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

Asociere româno-poloneză pentru realizarea stațiilor

Licitația pentru această etapă a fost câștigată de Asocierea CON-A Operations SRL – ZUE Spolka Akcyjna din Polonia – UTI Construction and Facility Management SA.

Valoarea totală a proiectului se ridică la aproximativ 1,4 miliarde de lei, din care circa 1 miliard de lei revine municipiului Cluj-Napoca, iar peste 270 de milioane de lei sunt alocate CFR. Finanțarea europeană nerambursabilă, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, acoperă aproximativ 85% din valoarea eligibilă a investiției.

Durata de implementare este estimată la 45 de luni, cu termen-limită de finalizare până la 31 decembrie 2029.

Contractul pentru stațiile trenului metropolitan a fost semnat luni, în prezența reprezentanților administrației locale și ai constructorilor. Foto: Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

Emil Boc: „Transportul feroviar este cheia viitorului”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat că trenul metropolitan reprezintă una dintre cele mai importante investiții pentru viitorul zonei metropolitane și pentru reducerea timpului petrecut în trafic.

„Clujul a înțeles că viitorul mobilității este transportul public rapid. Acest tren metropolitan nu este doar despre șine și trenuri, ci despre o nouă cultură a mobilității. Clujul, la fel ca alte orașe europene, pune în practică cea mai dinamică și eficientă modalitate de transport public, verde și nepoluant”, a declarat edilul.

Acesta a subliniat că proiectul devine esențial în contextul creșterii continue a populației din zona metropolitană.

„Mai puțin timp în trafic înseamnă mai mult timp pentru familie și pentru ceea ce contează cu adevărat. Trenul metropolitan va conecta oameni, locuri de muncă și oportunități și va extinde locuirea accesibilă și de calitate în afara Clujului”, a afirmat Boc.

Primarul a catalogat ziua de 11 mai drept una „istorică” pentru dezvoltarea municipiului. „Rețineți data de astăzi. Va marca viitorul Clujului pentru zeci de ani de acum înainte”, a mai spus acesta.

Emil Boc a declarat că proiectul trenului metropolitan „va marca viitorul Clujului pentru zeci de ani”. Foto: Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

23 de stații pe traseul metropolitan

Proiectul prevede atât modernizarea unor stații existente de pe infrastructura feroviară actuală, cât și construirea unor puncte complet noi pentru îmbarcarea și debarcarea călătorilor.

Traseul va traversa șase unități administrativ-teritoriale din județul Cluj: Cluj-Napoca, Gârbău, Baciu, Apahida, Jucu și Bonțida.

Autoritățile susțin că trenul metropolitan va deveni o alternativă rapidă la traficul tot mai aglomerat de pe principalele artere de intrare și ieșire din municipiu, în special pentru navetiștii din localitățile limitrofe.

Două dintre cele trei mari licitații sunt finalizate

La acest moment, două dintre cele trei mari componente ale proiectului au fost deja atribuite: contractul pentru stații și cel pentru supervizarea lucrărilor.

Licitația pentru materialul rulant, respectiv achiziția ramelor electrice care vor circula pe traseu, este încă în desfășurare și urmează să fie finalizată în perioada următoare.

Contractul de finanțare pentru trenul metropolitan a fost semnat în luna martie 2026 între Primăria Cluj-Napoca, Compania Națională de Căi Ferate CFR SA și Ministerul Transporturilor, prin Programul Transport 2021–2027.

