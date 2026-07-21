Craiova a aflat cât trebuie să plătească pentru transferul lui Korenica de la CFR Cluj! Neluțu Varga i-a stabilit prețul

Meriton Korenica (29 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători de la CFR Cluj, este pe lista de transferuri a Universității Craiova.

Meriton Korenica ar putea fi vândut de CFR Cluj în această vară / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Meriton Korenica (29 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători de la CFR Cluj, este pe lista de achiziții a Universității Craiova.

Jucătorul kosovar a fost unul dintre jucătorii indispensabili pentru ardeleni în stagiunea trecută. A marcat de 9 ori și a livrat 4 pase decisive în 39 de etape, fiind cel mai bine cotat jucător de la CFR – 3 milioane de euro.

Evoluțiile sale și situația precară a CFR-ului din punct de vedere financiar i-au făcut pe șefii Universității Craiova să se intereseze de serviciile fotbalistului. Oltenii au făcut și o ofertă pentru jucător, în valoare de 600.000 de euro, refuzată categoric de Neluțu Varga.

Conform GSP, patronul CFR-ului a renunțat la visul de a încasa două milioane de euro în schimbul jucătorului transferat de la Manisa în urmă cu doi ani. Cu toate acestea, Varga ar accepta să-l vândă pentru un milion de euro.

Finanțatorul formației din Gruia ar accepta și un preț mai mic, 800.000 de euro, cu condiția ca ardelenii să aibă 20% dintr-un viitor transfer al jucătorului kosovar. Mutarea sa în Bănie depinde atât de rezultatul Craiovei din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, cât și de transferul lui Ștefan Baiaram.

Internaționul român este în vizorul mai multor echipe importante ale Europei, printre care și Anderlecht. Dacă va fi vândut, este de așteptat ca oltenii să revină la masa negocierilor pentru transferul lui Meriton Korenica.

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