Curtea de Apel București suspendă procedura noii legi a salarizării. Sanitas: „Proiectul de lege nu mai poate produce niciun efect”.

Curtea de Apel București a admis, marți, cererea formulată de Federația Sanitas și a dispus suspendarea procedurii proiectului noii legi a salarizării. Astfel, proiectul nu poate continua procedura legislativă până la soluționarea definitivă a litigiului.

Curtea de Apel București suspendă proiectul legii salarizării. Sanitas: „Proiectul de lege nu mai poate produce niciun efect”.| Foto: gov.ro

Instanța a dispus suspendarea procedurii proiectului de lege „până la soluționarea definitivă” a dosarului. Decizia poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile.

Curtea de Apel București suspendă procedura noii legi a salarizării. Sanitas: „Proiectul de lege nu mai poate produce niciun efect”.

Potrivit minutei instanței, Curtea de Apel București admite cererea și „suspendă procedura proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice, publicat pe site-ul pârâtului în data de 17.07.2026, la rubrica Comunicate de presă, până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 3657/2/2026”.

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În contextul deciziei instanței, Federația Sanitas solicită reluarea negocierilor cu Guvernul:

„Ca efect al suspendării, proiectul de lege nu mai poate produce niciun efect. El nu poate urma procedurile parlamentare, deoarece în Parlament nu pot fi introduse și dezbătute proiecte de legi pe care Curtea de Apel le-a constatat, fie și în procedura ordonanței președințiale, vădita aparență de nelegalitate.(…).De azi, trebuie să ne așezăm temeinic la masă cu Guvernul! Dacă se poate, cu Guvernul cu puteri depline”, se arată în informarea publicată de reprezentanții Federației Sanitas.

Adrian Neacșu: „În acest moment, proiectul de lege nu mai există din punct de vedere juridic”

Fostul membru CSM Adrian Toni Neacșu semnalează, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, că „toate procedurile” legate de legea salarizării au fost suspendate în justiție, astfel că proiectul de lege „nu mai există din punct de vedere juridic”:

„Toate procedurile legate de legea de salarizare unitară a personalului bugetar au fost suspendate în justiție.

În acest moment proiectul de lege nu mai există din punct de vedere juridic. Hotărârea Tribunalului București este executorie, deși poate fi atacată cu recurs.

Principalul argument pentru aparența de nelegalitate a proiectului de lege a fost că a fost elaborat, redactat și negociat de un Guvern demis, care nu mai poate iniția proiecte de legi (art 37 alin 3 din Codul administrativ). «A iniția» nu înseamnă doar a nu vota în Guvern un proiect de lege ci și că nu mai poți parcurge nici una din procedurile de elaborare a unui astfel de proiect și nu îți mai poți folosi resursele pentru a lucra la el”, a notat juristul Adrian Toni Neacșu în postarea publicată pe Facebook.

Proiectul legii salarizării unitare reprezintă o reformă asumată de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Dragoș Pîslaru: „Nu produce efecte”

Potrivit ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, decizia instanței „nu produce efecte”:

„Este fără precedent. Dar nu produce vreun efect pe ce lucrăm noi. Aștept interpretarea și o să ieșim cu un punct de vedere”, a declarat ministrul interimar al Muncii pentru Libertatea.ro

Legea salarizării este jalon în PNRR, iar adoptarea proiectului este legată de o sumă de 770 milioane euro.

Forma actualizată a proiectului legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice a fost publicată vineri, 17 iulie, de Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Legea ar urma să intre în vigoare mai devreme: de la 1 decembrie 2026 în loc de 1 ianuarie 2027.

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