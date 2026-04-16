Primăria Cluj-Napoca merge înainte cu realizarea trenului metropolitan, proiect de 1,4 mld. lei, finanțat din fonduri europene

Primăria Cluj-Napoca alături de parteneri continuă proiectul cu fonduri europene pentru realizarea trenului metropolitan.

Continuă proiectul trenului metropolitan Cluj | Foto: Facebook, Primăria Cluj-Napoca

Denumirea proiectului: „Tren Metropolitan Gilău – Floreşti – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonţida - etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de Metrou şi Tren Metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea și a studiilor conexe viitoarelor obiective de investiții”- Componenta 2. Tren Metropolitan, cod MySMIS 2021 335047

„Asocierea UAT Municipiul Cluj-Napoca (lider) și Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA (partener), în calitate de Beneficiari, au semnat în data de 16.03.2026, contractul de finanțare nr. 132 cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în cadrul Programului Transport 2021-2027, Prioritatea 6 (P6) Dezvoltarea mobilității sustenabile în nodurile urbane din cadrul PT 2021-2027 - Trenurile metropolitane”, a anunțat Primăria Cluj-Napoca, miercuri seara, 15 aprilie 2026, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, proiectul este derulat în parteneriat cu C.N.C.F. „CFR” S.A. pe raza administrativ teritorială a 6 UAT-uri din județul Cluj: Cluj-Napoca – Gârbău – Baciu – Apahida – Jucu – Bonţida, în asociere cu Consiliul Județean Cluj, în baza Acordului de Asociere nr. 188108/04.04.2019.

1,4 miliarde de lei pentru proiectul trenului metropolitan Cluj

Valoarea totală a proiectului este de 1.420.361.716,79 lei din care 1.149.890.797,74 lei aferentă Municipiului Cluj-Napoca și 270.470.919,05 lei aferentă C.N.C.F. CFR.

Valoarea eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (F.E.D.R.) este de 1.131.297.010,25 lei și reprezintă 85% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Durata de implementare a contractului de finanțare este de 45 luni de la semnare, dar nu mai tarziu de data de 31.12.2029.

Obiectivele preconizate ale proiectului:

Creșterea ofertei de transport de călători pe calea ferată care traversează județul Cluj;

Creșterea capacității de transport public din municipiul Cluj-Napoca, în special pe axa vest-est;

Reducerea timpilor de deplasare pe axa vest-est;

Creșterea nivelului de interoperabilitate pe calea ferată;

Descongestionarea infrastructurii rutiere existente, în special DN1 pe axa vest-est;

Reducerea poluării prin descongestionarea arterelor rutiere, transportul pe calea ferată fiind nepoluant.

Obiectivele specifice:

realizarea a 2,86 km cale ferată nouă către Remiza Bonțida (inclusiv calea ferată din remiză);

construirea a 8 stații noi;

modernizarea a 5 treceri la nivel cu calea ferată;

construirea a 4 pasaje pietonale denivelate;

construirea unui pasaj rutier denivelat;

achziția a 7 rame electrice tip regio;

amenajarea a 8 parcări auto;

modernizarea a peste 50 km cale ferată: Linia 300 Cluj-Napoca – Apahida: km 489+400 - 500+750 = 11,35 km x 2 = 22,7 km, fir I+II - Linia 412 Apahida – Jucu: km 0+000-1+300 = 1,3 km x 2=2,6 km fir I+II. - Linia 412 Apahida – Jucu: km 1+300-8+540 fir I= 7,24 km, km 1+300-8+497 fir II=7,197 km - Linia 412 Jucu – Bonțida: km 9+760-15+280 fir I=5,52 km, km 9+800-15+280 fir II=5,480 km).

Activitățile principale ale proiectului și rezultatele așteptate/finale:

Proiectul Tren Metropolitan Cluj constă în introducerea unui serviciu de transport public de călători de-a lungul infrastructurii existente de cale ferată între Halta de mișcare Gârbău și Halta de mișcare Bonțida, cu 23 puncte de îmbarcare/debarcare (PID-uri), și presupune următoarele:

Modernizarea unui număr de 5 PID-uri existente, fără lucrări în 10 PID-uri existente și crearea unui număr de 8 PID-uri noi;

Realizare infrastructură rutieră și pietonală;

Modernizare treceri la nivel existente;

Achiziție de material rulant: 7 trenuri

Achiziție Serviciu de transport public de călători conform Contract de Servicii Publice

Impactul socio-economic/beneficiile socio-economice pe care proiectul le aduce la nivel local/național:

Crearea de noi locuri de muncă, deoarece serviciul de Tren Metropolitan va avea nevoie de forță de muncă calificată și specializată în transportul feroviar de călători;

, deoarece serviciul de Tren Metropolitan va avea nevoie de forță de muncă calificată și specializată în transportul feroviar de călători; Crearea unui sistem de Tren Metropolitan integrat cu sistemul de metrou şi celelalte sisteme de transport public de călători;

Crearea de noi parcări tip Park & Ride;

Refacerea infrastructurii rutiere, a trotuarelor şi pistelor de biciclete în jurul noilor stații de Tren Metropolitan;

Mai multe informații vor fi publicate pe website-ul Primăriei Cluj-Napoca și al beneficiarului-partener Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Transport.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: