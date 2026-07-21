Veste bună pentru CFR Cluj! Neluțu Varga a plătit toate datoriile clubului

Neluțu Varga, patronul lui CFR Cluj, a anunțat că echipa a achitat toată datoria către ANAF.

Neluțu Varga a anunțat că CFR a scăpat de problemele financiare / Foto: captură TV

Fanii lui CFR Cluj pot să răsufla ușurați!

Patronul echipei, Neluțu Varga, a anunțat că ardelenii au făcut rost de bani pentru a achita datoria către ANAF, ceea ce înseamnă că nu le este pusă în pericol participarea în cupele europene în sezoanele viitoare și că interdicția la transferuri a fost ridicată.

„Este adevărat. S-a plătit tot și a fost ridicată interdicția la transferuri. Vom rezolva toate problemele”, a spus omul de afaceri pentru ProSport.

Cu toate acestea, ardelenii nu se vor putea baza pe noii jucători la meciul cu Alaskhert, din turul al doilea preliminar pentru grupele Conference League. Lucrurile nu s-au rezolvat la timp pentru a le permite clujenilor să înscrie pe lista trimisă la UEFA jucătorii transferaţi în această vară.

Astfel, Folha nu se va putea baza în Armenia pe Andre Moreira, Ivan Savic, Renato Pantalon, Francisco Barrios, Yuval Sade şi Stefan Drazic. Practic, CFR va dispune în Armenia de același lot cu care a abordat şi meciul de la Galaţi, pierdut cu 1-2.

Folha n-a avut în faţa Oţelului nici măcar un fundaş central disponibil, şi a improvizat cu Djokovic şi Abeid în centrul defensivei. Huja e pe lista pentru Conference League, dar e accidentat.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: