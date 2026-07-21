EXCLUSIV. Ambasadorul SUA: „România poate schimba jocul în Europa de Est și merită sisteme de apărare de primă linie”. SUA mizează pe România: energie, securitate și minerale critice!

Clujul intră tot mai puternic pe radarul Statelor Unite. În prima sa vizită oficială la Cluj-Napoca, Darryl Nirenberg, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, a transmis un mesaj fără echivoc: România este unul dintre cei mai importanți parteneri ai Americii în Europa, iar Clujul are toate atuurile pentru a deveni un pol regional al investițiilor, tehnologiei și inovației.

Darryl Nirenberg, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, a acordat ziarului Monitorul de Cluj un interviu în prima sa vizită oficială la Cluj-Napoca. |Foto: Mădălina Ivan - monitorulcj.ro

De la investiții americane și securitate, până la energie, infrastructură și viitorul Parteneriatului Strategic, ambasadorul vorbește deschis despre oportunitățile pe care Washingtonul le vede în România. „Parteneriatul dintre Statele Unite și România nu a fost niciodată mai puternic”, afirmă acesta, subliniind că țara noastră are „toate șansele să devină un lider în Europa”.

Impresionat de dinamismul Clujului, pe care îl descrie drept un oraș „extraordinar”, ambasadorul spune că spiritul de inovație, universitățile și forța de muncă înalt calificată transformă orașul într-un partener natural pentru economia americană. Mesajul său este unul clar: America își dorește o relație și mai strânsă cu România, iar oportunitățile pentru mediul de afaceri și pentru cooperarea strategică sunt mai mari ca oricând.

Domnule ambasador, aceasta este prima vizită oficială la Cluj-Napoca. Ce semnificație are această vizită și ce v-ați propus să descoperiți aici sau ce ați descoperit deja?

Vă mulțumesc pentru întrebare. În primul rând, Clujul este un oraș extraordinar, iar soția mea își face deja planuri să revenim aici. Vom vorbi puțin despre Cluj, dar permiteți-mi să încep prin a vă mulțumi pentru acest interviu. Apreciez oportunitatea de a mă întâlni cu dumneavoastră și, prin intermediul dumneavoastră, de a mă adresa cetățenilor din Cluj.

Este o mare onoare pentru mine să fiu reprezentantul personal al președintelui Trump în această țară remarcabilă. Și spun remarcabilă cu toată convingerea. Am fost extrem de entuziasmat atunci când am fost numit în această funcție.

Experiența mea profesională include activitatea în cadrul Comisiei pentru Relații Externe a Senatului Statelor Unite, în perioada Revoluției române. Dacă cineva din Washington a avut un loc în primul rând la acele evenimente, atunci eu am fost unul dintre acei oameni. Așa că a reveni acum în România închide, într-un fel, un cerc. Cu atât mai mult cu cât bunicii mei proveneau din Europa de Est.

Am avut privilegiul – lucru tot mai rar în Statele Unite – de a crește în același orășel în care au trăit și bunicii mei. Bunicul meu era un om foarte sever și puternic, iar atunci când a emigrat în America, cu mai bine de un secol în urmă, a adus cu el valorile cu care fusese crescut aici: credința, familia, etica muncii și mândria față de propria moștenire. Aceste valori le-a insuflat și mie, și fraților mei. Iar faptul că astăzi le regăsesc atât de puternic în România face ca această experiență să fie cu adevărat specială.

Clujul este unul dintre cele mai dinamice centre economice, universitare, inovare și IT din România. Credeți că orașul poate avea un rol important în consolidarea relațiilor dintre Statele Unite și România?

Da, fără îndoială. Acest oraș este extraordinar. Îi simți energia. I-am întrebat pe oameni cum explică această atmosferă și mi-au spus că este rezultatul combinației dintre universități, talentul existent aici și spiritul de inovație. Exact acestea sunt și motoarele economiei americane: educația, talentul și inovația, toate susținute de sistemul nostru bazat pe libera inițiativă. Din acest motiv există o legătură firească între America și Cluj.

Credeți că putem transforma Clujul într-un hub regional pentru investițiile americane? Cum credeți că putem accelera acest proces?

Este o întrebare foarte bună și vă mulțumesc că ați adresat-o. Vă dau un exemplu concret. Luni am vizitat compania Emerson, care a sărbătorit 20 de ani de activitate aici. Ceea ce a construit la Cluj este impresionant. Au aproximativ 3.500 de angajați, iar această unitate este una dintre cele mai importante la nivel mondial pentru companie. Nu este deloc întâmplător faptul că Emerson a ales Clujul și că are succes aici. Emerson este o companie din regiunea Midwest a Statelor Unite. Ei împărtășesc aceleași valori specifice Midwest-ului pe care le întâlnești aici, în rândul românilor: seriozitate, muncă și excelență. În plus, este o companie de înaltă tehnologie, orientată spre performanță și spre găsirea de soluții. De aceea, există o compatibilitate perfectă între cultura organizațională a companiei și calitatea forței de muncă din România.

Tot mai multe companii americane investesc în România, în special în IT, energie și producție. Ce vă spun investitorii americani despre motivele pentru care aleg țara noastră? Ce îi atrage aici?

Este o întrebare pe care o adresez frecvent atunci când mă întâlnesc cu reprezentanții companiilor americane. În România sunt prezente peste 1.000 de firme americane. Statele Unite reprezintă în prezent al patrulea cel mai mare investitor în economia românească și cel mai mare investitor din afara Uniunii Europene.

Am vrut să aflu unde sunt aceste companii și în ce domenii activează. Răspunsul a fost simplu: sunt peste tot și activează în aproape toate sectoarele economiei. Atunci îi întreb direct: „Ce anume vă atrage în România?”. Aproape întotdeauna primesc aceleași trei răspunsuri.

În primul rând, poziția geografică. România reprezintă puntea dintre Europa și Asia, iar Clujul este, într-un fel, locul unde Estul întâlnește Vestul.

În al doilea rând, economia aflată în plină dezvoltare.

Iar în al treilea rând, forța de muncă. România dispune de oameni foarte bine pregătiți în domeniile viitorului – tehnologie, inginerie și IT. Este o forță de muncă ce vorbește limba engleză și care se remarcă prin valori solide și o etică a muncii deosebită.

Credeți că acest potențial economic și cooperarea dintre cele două state pot fi extinse? În ce domenii vedeți cele mai mari oportunități?

Acest lucru se întâmplă deja. Se dezvoltă în mod natural și organic. Sectoarele în care observăm creștere nu sunt dictate de guverne și nici de noi, ci de piața liberă. Evoluția este determinată de nevoile existente atât în Statele Unite, cât și în România, precum și de ingeniozitatea, creativitatea și energia antreprenorilor care identifică oportunități și răspund acestor cereri.

Dar în ceea ce privește companiile românești care doresc să intre pe piața americană? Ce sfat le-ați oferi? Există loc pentru ele în Statele Unite?

America este deschisă pentru afaceri. În timpul administrației Trump suntem deschiși pentru afaceri. Apa este caldă, săriți!

Una dintre activitățile pe care le-am desfășurat aici, la Cluj, a fost întâlnirea cu oameni de afaceri români interesați să investească în Statele Unite. Avem un program numit SelectUSA, care aduce la Washington companii și antreprenori din întreaga lume pentru a intra în contact cu statele americane, comunitățile locale și agențiile de dezvoltare economică. Scopul este identificarea celor mai bune oportunități de investiții pentru firmele străine.

Am avut plăcerea să mă alătur delegației României la ediția din acest an. România a avut a doua cea mai numeroasă delegație din Uniunea Europeană. Dacă excludem țara care are un reprezentant permanent pentru SelectUSA, România a fost pe primul loc în UE și pe locul opt la nivel mondial. Au participat 66 de delegați din România, reprezentând 36 de companii. Poate că nu a fost cea mai mare delegație, dar cu siguranță a fost cea mai energică.

Ce impresie au lăsat?

Desigur că au impresionat. Românii sunt oameni plăcuți și plini de viață. Au făcut o impresie excelentă deoarece peste tot unde mergeau aveau zâmbetul pe buze. Căutau oportunități, absorbiau fiecare informație și se bucurau să fie în America. Entuziasmul lor era molipsitor. Vom continua acest program în fiecare an și sunt convins că anul viitor delegația României va fi și mai numeroasă.

România și Statele Unite sunt aliați strategici și parteneri în cadrul NATO. Cum evaluați stadiul actual al Parteneriatului Strategic și care sunt prioritățile pentru următorii ani?

Acest parteneriat împlinește anul acesta 29 de ani. Nu a fost niciodată mai puternic și nici mai important decât este astăzi. El se bazează pe faptul că românii și americanii împărtășesc aceleași valori fundamentale, ancorate în civilizația occidentală. Sunt convins că acest parteneriat va continua să se consolideze, iar în 2027 vom sărbători împreună 30 de ani de la înființarea sa.

Există domenii în care considerați că România încă nu și-a valorificat pe deplin potențialul în cadrul acestui parteneriat?

Aș răspunde în trei direcții. În primul rând, există un potențial uriaș pentru aprofundarea parteneriatului, iar cele două țări vor continua să colaboreze pentru a-l valorifica.

În al doilea rând, în ceea ce privește cooperarea în domeniul apărării și securității, aceasta evoluează permanent, deoarece și provocările de securitate se schimbă continuu. Există proiecte aflate deja în desfășurare și alte proiecte importante aflate în pregătire.

România va primi tancuri Abrams în cursul anului viitor. La Smârdan va deveni operațional un centru de instruire care va funcționa permanent, 24 de ore din 24, 7 zile din 7. În următorii ani, România va primi și avioanele F-35.

În același timp, lucrăm împreună cu România la dezvoltarea unor strategii eficiente de combatere a dronelor. Am participat recent la o reuniune pe această temă. Este un nou tip de război, iar România, fiind un stat aflat pe linia întâi a flancului estic, merită să beneficieze de sisteme de apărare de primă linie. În acest domeniu colaborăm foarte strâns.

Războiul din Ucraina a schimbat profund arhitectura de securitate din Europa. Cum vedeți rolul României pe flancul estic al NATO în perioada următoare?

Și aceasta este o întrebare foarte bună. În primul rând, angajamentul Statelor Unite față de NATO și față de Articolul 5 este de neclintit. În al doilea rând, România și-a asumat un rol de lider, investind în propria apărare, așa cum le cerem tuturor aliaților europeni. Vorbim despre creșterea cheltuielilor pentru apărare la peste 2,5% din PIB și, în perspectivă, către pragul de 5%. În acest an, cred că președintele (Nicușor Dan – n.r.) a anunțat că România va aloca 3,7% din PIB pentru apărare.

Acest lucru demonstrează, în al treilea rând, că România își asumă un rol de lider în ceea ce privește securitatea pe flancul estic al NATO. România s-a numărat printre statele care au susținut atingerea țintei de 5% din PIB pentru apărare și continuă să investească în infrastructura militară.

Am vizitat de mai multe ori Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu și este impresionant ceea ce se construiește acolo. România investește aproximativ 2,5 miliarde de euro pentru a transforma această bază în cea mai mare bază NATO. Lucrările avansează într-un ritm foarte rapid și deja se văd noile piste.

Este impresionant să vezi militari americani și români antrenându-se umăr la umăr, alături de alți aliați NATO.

Aveți o experiență îndelungată în diplomație și în domeniul politicii externe. Cum vă va influența aceasta activitatea de ambasador în România în următorii ani și ce așteptări aveți?

Rolul unui ambasador este, în esență, să îndeplinească trei misiuni.

În primul rând, să conducă activitatea ambasadei și să se asigure că aceasta își îndeplinește atribuțiile, că cetățenii americani sunt în siguranță și că misiunea diplomatică funcționează la cele mai înalte standarde. Iar Ambasada Statelor Unite la București este una dintre cele mai apreciate ambasade americane din lume.

În al doilea rând, ambasadorul trebuie să asculte, să înțeleagă ceea ce se întâmplă în țara gazdă și să transmită aceste informații la Washington. Tocmai de aceea vizita noastră la Cluj a fost atât de importantă.

În al treilea rând, ambasadorul are responsabilitatea de a promova interesele Statelor Unite și politica externă „America First”.

Partea de ascultare este una pe care o găsesc deosebit de fascinantă. Presupun că și dumneavoastră, ca jurnalist, simțiți același lucru. Unul dintre marile privilegii ale acestei funcții este posibilitatea de a întâlni oameni cu adevărat remarcabili.

Săptămâna trecută, eu și soția mea am avut onoarea de a o întâlni pe Nadia Comăneci. Ea este o campioană. A fost o campioană și continuă să fie o campioană prin tot ceea ce face pentru promovarea sportului în rândul tinerilor, atât în România, cât și în Statele Unite.

Discuția cu ea despre ceea ce formează un mare sportiv a fost extrem de interesantă. A vorbit despre disciplină, muncă, perseverență și reziliență. În timp ce o ascultam, mă gândeam că exact aceste calități le regăsesc și la poporul român.

Luni am avut, de asemenea, ocazia să mă întâlnesc cu primarul Emil Boc. Este o personalitate remarcabilă. Să conduci un oraș atât de mult timp și să vii în fiecare zi la serviciu cu același entuziasm și cu același zâmbet, ca și cum ar fi prima zi în funcție, este cu adevărat impresionant.

În încheiere, aveți un mesaj pentru clujeni și pentru românii din întreaga țară?

Da, am. Dar înainte de mesajul final, aș dori să subliniez cât de entuziasmați suntem, ca americani, să colaborăm cu România în câteva proiecte strategice de mare importanță.

În primul rând, România are potențialul de a schimba jocul în Europa de Est în domeniul energiei. Mă refer atât la explorarea și transportul gazelor naturale, cât și la dezvoltarea energiei regenerabile, precum hidroenergia, dar și la energia nucleară civilă. Așteptăm cu interes să lucrăm împreună cu România pentru dezvoltarea acestor resurse.

În al doilea rând, vorbim despre mineralele critice. Suntem foarte interesați de acest domeniu, deoarece ele sunt esențiale pentru construirea unor lanțuri de aprovizionare sigure, necesare atât economiei actuale, cât și tehnologiilor viitorului. România are un potențial semnificativ, atât prin resursele pe care le deține în subsol, cât și prin capacitățile de procesare și transport.

În al treilea rând, infrastructura. România a făcut progrese impresionante în acest domeniu, însă există încă numeroase oportunități de dezvoltare. Mă refer în special la Portul Constanța, care va avea un rol esențial în reconstrucția Ucrainei, dar și la coridorul vertical de transport al gazelor naturale, un proiect-cheie pentru independența energetică a Europei.

Există, așadar, foarte multe domenii în care țările noastre pot colabora.

Dacă ar fi să las un singur mesaj, acesta ar fi următorul: În primul rând, Clujul este un oraș extraordinar și cu siguranță vom reveni aici. În al doilea rând, parteneriatul dintre Statele Unite și România nu a fost niciodată mai important și nici mai puternic decât este astăzi. El va continua să se consolideze și să evolueze, deoarece se bazează pe oameni și pe valorile pe care românii și americanii le împărtășesc. România are un potențial extraordinar de dezvoltare și toate șansele să devină un lider în Europa. Iar Statele Unite vor fi alături de România și o vor sprijini pe măsură ce își va valorifica acest potențial.

Cine este Darryl Nirenberg, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, a depus jurământul la 18 februarie 2026. Înainte de numirea sa în această poziție, ambasadorul Nirenberg, avocat cu peste 40 de ani de experiență în politică externă și drept comercial internațional, a fost partener în cadrul firmei Steptoe LLP din Washington, DC. Și-a început cariera ca asistent legislativ al Senatorului S.I. Hayakawa și ca membru al personalului specialist al Comisiei pentru Agricultură a Senatului. Ulterior, a făcut parte din personalul Comisiei pentru Relații Externe a Senatului în perioada căderii Zidului Berlinului și a Revoluției Române, inclusiv în calitate de consilier juridic al minorității și director adjunct al personalului minorității.

A fost șef de cabinet și director legislativ al Senatorului Jesse Helms în perioada în care acesta a deținut funcția de președinte al comisiei. După paisprezece ani petrecuți în Congresul SUA, ambasadorul Nirenberg a intrat în practica privată la Patton Boggs LLP, unde a devenit partener. A absolvit cu distincție (cum laude) Universitatea Colgate și a obținut titlul de doctor în drept (Juris Doctor) la Facultatea de Drept a Universității George Washington, în timp ce lucra cu normă întreagă în Senat. A fost implicat activ în comunitate, de-a lungul timpului, antrenând echipe sportive de tineret, făcând parte din mai multe consilii ale unor organizații nonprofit și mentorând studenți prin programul Thought Into Action al Universității Colgate.

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