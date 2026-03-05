Administrație
Circulație reorganizată și conexiuni mai eficiente în Cluj-Napoca: drumuri de legătură în Mănăștur și Borhanci. Viceprimarul Dan Tarcea: „Mobilitatea Clujului intră într-o nouă etapă”.
Primăria pregătește o nouă etapă de dezvoltare a mobilității în Cluj-Napoca: patru drumuri de legătură la centura metropolitană vor fi realizate în cartierele Mănăștur și Gheorgheni. „Aceste intervenții vor asigura conexiuni mai eficiente în oraș”, spune viceprimarul Dan Tarcea.Circulație reorganizată și conexiuni mai eficiente: drumuri de legătură în Mănăștur și Borhanci. Viceprimarul Dan Tarcea: „Mobilitatea Clujului intră într-o nouă etapă”.|Foto: Dan Ștefan Tarcea - Facebook
La începutul acestei săptămâni, edilul Clujului Emil Boc anunța semnarea ordinului de începere a lucrărilor pentru drumurile de legătură la centura metropolitană. Este vorba despre lucrările care vizează drumurile de legătură 22, 23, 24 și 32 din municipiul Cluj-Napoca.
„În Mănăștur și Borhanci pregătim intervenții care reorganizează circulația și creează conexiuni mai eficiente în oraș. Ordinul de începere pentru aceste drumuri de legătură a fost deja emis, iar lucrările vor intra în execuție în lunile următoare”, a anunțat, joi, viceprimarul Clujului, Dan Ștefan Tarcea, prin intermediul unui mesaj video publicat pe pagina de Facebook.
O nouă etapă pentru mobilitatea din Cluj
Astfel, în cartierul Mănăștur, intervențiile vizează trei direcții importante:
*modernizarea traseului Cernăuți – Basarabiei – Dimitrie Gusti până la Aleea Bălea
*realizarea legăturii Bucovina – Huiedinului – Mehedinți, cu intersecții regândite pentru un trafic mai fluent
*modernizarea completă a străzii Edgar Quinet
Aceste lucrări înseamnă carosabil refăcut, circulație reorganizată și condiții pentru transport public pe aceste direcții.
În Borhanci, proiectul consolidează conectivitatea cartierului pe două direcții esențiale:
*optimizarea legăturii existente către Centura Vâlcele – Apahida
*realizarea unei noi conexiuni spre cartierul Gheorgheni, care scurtează traseele și reduce presiunea de trafic de pe strada Brâncuși și de pe bulevardul Nicolae Titulescu.
„Lucrările la aceste drumuri de legătură vor fi realizate direct, în regie proprie, prin RADP, ceea ce permite intrarea în execuție fără etape suplimentare de licitație și menținerea unui ritm constant al implementării”, a explicat viceprimarul Dan Tarcea.
Termenul de finalizare pentru aceste proiecte este 31 decembrie 2027.
Centura metropolitană, proiect strategic pentru Cluj
„În paralel, Centura Metropolitană rămâne un proiect strategic pentru Cluj. Fiecare zi contează pentru trafic, pentru economie și pentru calitatea vieții. De aceea ne concentrăm pe pași concreți: relansarea licitației, evaluare rapidă și o procedură clară”, a explicat viceprimarul Clujului.
Procedura este programată pentru 19 martie, urmând etapele legale de evaluare și atribuire, astfel încât proiectul să poată continua.
„Continuăm să lucrăm pentru o circulație mai bună și pentru o mobilitate mai eficientă în oraș”, a mai transmis viceprimarul Dan Tarcea.
Drumurile de legătură la centura metropolitană, investiție de 43 de milioane de euro din bugetul local
- Drumul de legătură 22 continuă traseul străzilor, Cernăuți, Basarabiei, Dimitrie Gusti, până la intersecția cu Aleea Bâlea. Coridorul de expropriere crește cu 2 mp, iar valoarea investiției este stabilită la 83,9 milioane lei, inclusiv TVA.
- Drumul de legătură 23 pe traseul străzilor Bucovina, Huedinului, până la interescția cu strada Mehedinți, inclusiv intersecția cu strada Mehedinți. Valoarea investiției este stabilită la 32,4 milioane lei.
- Drumul de legătură 24 se suprapune exclusiv peste strada Edgar Quinet. Valoarea investiției este de 32,9 milioane lei.
- Drumul de legătură 32 este în Gheorgheni și asigură o altă ieșire, din Borhanci, înspre oraș, înafară de intrarea existentă de la nodul Brâncuși. În urma verificărilor la DL32, s-a constatat că suprafața supusă exproprierii este parte a domeniului public, iar suma alocată va fi redusă. Investiția este estimată la 61,2 milioane lei.
