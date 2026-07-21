Trei milioane de euro pe masă pentru Coubiș! Un club din Anglia îl vrea cu orice preț pe fundașul lui „U” Cluj

Andrei Coubiș (22 de ani), fundaș la Universitatea Cluj, este la un pas de a pleca din România în această perioadă de mercato.

Andrei Coubiș ar putea fi vândut de Universitatea Cluj în această vară / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Andrei Coubiș (22 de ani), fundaș la Universitatea Cluj, este la un pas de a pleca din România în această perioadă de mercato.

Potrivit Prima Sport, jucătorul este pe lista unui club din liga a doua engleză, care ar fi dispusă să achite nu mai puțin de trei milioane de euro în schimbul jucătorului.

„Sunt ultimele negocieri. Transferul e aproape făcut. E vorba de mulţi bani, va fi un record pentru Universitatea Cluj şi o sumă mare pentru campionatul României”, anunță sursa citată.

Deși Coubiș era anunțat ca fiind accidentat, se pare că acesta a fost, de fapt, menajat pentru a nu suferi vreo accidentare și a rata acest transfer.

Coubiș a ajuns în Superliga în perioada de mercato din iarnă, atunci când ardelenii au achitat 125.000 de euro celor de la AC Milan pentru a-l transfera.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: