De ce tot mai mulți oameni caută meșteri pentru acoperiș prin Daibau? (P)

Acoperișul este unul dintre cele mai importante elemente ale oricărei construcții. Dacă nu este realizat corect, toate celelalte lucrări executate la standarde înalte pot fi în zadar. Paradoxal, este din ce în ce mai greu să găsești meșteri pentru acoperiș, mai ales unii buni.

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Totuși, există o soluție, mai exact o platformă pe care o folosesc tot mai mulți oameni din România atunci când caută meșteri. Este vorba despre Daibau, o platformă pe care puteți găsi peste 2.600 de firme specializate în lucrări de montaj acoperiș din întreaga țară. Da, ați citit bine. Dar de ce este această platformă atât de apreciată? Am analizat recenziile de pe internet și am aflat răspunsul.

Când vine momentul pentru reparații acoperișuri, renovare, înlocuire completă a acoperișului sau montaj acoperiș pe o construcție nouă, oamenii nu mai doresc să riște alegând meșteri la întâmplare sau bazându-se doar pe recomandările vecinilor, rudelor ori prietenilor, care nu sunt întotdeauna cele mai bune. Este vorba despre o investiție de câteva mii de euro, iar toți vor să găsească profesioniști cu experiență, să le citească recenziile și să se convingă de calitatea muncii lor înainte de a-i angaja.

De aceea, platforma Daibau a devenit primul loc unde românii caută meșteri.

Ce este și cum funcționează Daibau?

Daibau este cea mai mare platformă de construcții din România și din regiune pentru găsirea meșterilor. Pe platformă sunt înregistrate peste 18.950 de firme și meșteri din întreaga țară, iar prin intermediul acesteia au fost realizate peste 187.300 de proiecte de construcții. O cifră impresionantă, nu-i așa?

Principiul de funcționare este rapid și simplu. Toți cei care au nevoie de meșteri pot trimite o cerere complet gratuit. În cerere se specifică ce lucrări sunt necesare, în ce localitate și în ce perioadă doriți să înceapă lucrările. Există chiar și opțiunea de a adăuga fotografii, pentru a le oferi meșterilor cât mai multe detalii.





După trimiterea cererii, de regulă în primele 24-48 de ore, veți primi pe e-mail contactele și ofertele celor mai apropiați meșteri disponibili în perioada în care aveți nevoie de ei. Tot ce trebuie să faceți este să alegeți meșterul și oferta care vi se potrivesc cel mai bine și să stabiliți detaliile colaborării. Atât de simplu!

Pe lângă dulgheri, montatori de acoperișuri și alți specialiști în lucrări de acoperiș, pe platforma Daibau puteți găsi meșteri pentru peste 200 de categorii de lucrări: meșteri pentru fațade și izolații exterioare, zugravi, rigipsari, faianțari, electricieni, instalatori, tehnicieni pentru aer condiționat și multe altele. Toți meșterii din România, într-un singur loc.

Ne-a interesat să aflăm de ce platforma Daibau devine tot mai populară de la an la an și ce spun utilizatorii despre ea. Am analizat recenziile de pe internet și am descoperit următoarele:

Găsirea unui meșter pentru montaj acoperiș și reparații fără pierdere de timp!

Unul dintre principalele motive pentru care oamenii caută meșteri prin Daibau este simplitatea întregului proces. În loc să sune pe rând diferiți meșteri, să caute numere de telefon în anunțuri sau să ceară recomandări de la vecini, utilizatorii trimit o singură cerere care ajunge simultan la toți meșterii pentru reparații acoperișuri din zona lor. Completarea cererii durează între 3-5 minute, iar ofertele pot începe să sosească chiar în aceeași zi.

Această rapiditate de a găsi meșteri este deosebit de importantă, mai ales în situațiile urgente când după fenomene meteorologice severe apar infiltrații, se desprind țigle sau elemente de tablă care trebuie remediate cât mai rapid.

„De la început au fost receptivi și propunerile lor le-au executat în termenele discutate. Au păstrat și întărit căpriorii existenți (inițial nu se putea determina starea lor), și sperăm că astfel acoperișul a devenit mai bun. Au fost atenți la etapele lucrării și la materialele folosite. Și-au dat interesul atat la calitate cât și la termenul stabilit: lucru de apreciat! Mulțumim.”, a scris Șerban M., care și-a găsit astfel un specialist pentru renovarea acoperișului.

Toate evaluările meșterilor sunt transparente!

Un alt avantaj important al platformei, potrivit comentariilor utilizatorilor, este transparența. În cazul acoperișurilor, greșelile sunt costisitoare. De aceea, oamenii vor să știe cât mai multe despre meșterii pe care îi angajează.

Pe profilurile meșterilor de pe Daibau pot fi văzute evaluările și referințele proiectelor anterioare. Recenziile și notele pot fi lăsate doar de utilizatorii care au colaborat efectiv cu acei meșteri și numai după finalizarea lucrărilor. Astfel, toate evaluările sunt obiective, autentice și bazate pe experiențe reale. Nimeni altcineva nu poate evalua un meșter, astfel că nota reflectă în mod real calitatea serviciilor oferite.

Din toate comentariile analizate reiese că majoritatea utilizatorilor aleg meșterii în funcție de evaluări și recomandări. Printre ei se numără și Doina, care a găsit prin Daibau un meșter pentru reparații acoperișuri:

„Am fost foarte mulțumită de lucrarea pe care au făcut-o, am avut discuții preliminare cu firma și mi-au dat sfaturile de care am avut nevoie, acestea fiind de mare ajutor și mai ales foarte profesionale în legătură cu montarea streașinilor și burlanelor. Echipa a muncit neîntrerupt, au venit la ora pe care am stabilit-o și din primul minut s-au apucat se treabă. Am fost foarte mulțumită de rezultat și îi recomand cu cea mai mare placere, nu înainte să le mulțumesc pentru calitatea lucrării.”

Pe Daibau vă puteți informa despre prețurile medii!

Mulți utilizatori au evidențiat drept cea mai utilă funcție Calculatorul de prețuri Daibau. Cu ajutorul calculatorului de prețuri vă puteți informa despre costurile medii ale lucrărilor de construcții la nivelul României. În cazul lucrărilor de acoperiș, puteți afla prețurile pentru închirierea schelelor, realizarea structurii acoperișului, montarea țiglei ceramice sau din beton, a șindrilei, a tablei, precum și costurile pentru izolarea acoperișului în funcție de grosimea materialelor utilizate.





Potrivit utilizatorilor, calculatorul de prețuri i-a ajutat să își planifice mai bine bugetul, să aleagă oferte realiste, să compare mai ușor propunerile primite și să identifice cel mai bun raport calitate-preț.

Un utilizator din Cluj-Napoca, în căutare de specialist pentru reparații structuri acoperișuri a subliniat cât de mult l-a ajutat acest instrument:

„Domnul care a venit este un meșter excelent. Ne-am înțeles foarte bine, iar lucrarea a fost realizată la standarde înalte. Costul proiectului s-a încadrat în bugetul planificat.”

Pe lângă calculator, utilizatorii apreciază și o altă funcție:

Nomenclatorul Daibau pentru găsirea rapidă a meșterilor locali!

Este vorba despre o listă de meșteri organizați pe localități. Utilizatorii trebuie doar să introducă numele localității sau codul poștal, iar platforma va afișa profilurile meșterilor din apropiere, împreună cu evaluările și descrierea serviciilor oferite.

În Nomenclatorul executanților pentru montaj acoperiș se găsesc peste 2.600 de executanți din întreaga țară.



Conform comentariilor de pe internet, această opțiune este deosebit de utilă pentru oamenii din localitățile mai mici, care nu reușeau să găsească meșteri de încredere luni întregi.

Toți meșterii de pe Daibau dețin firmă înregistrată

Construirea sau renovarea unui acoperiș reprezintă un proiect de câteva mii de euro, astfel că oamenii nu doresc să angajeze persoane care lucrează fără forme legale, ci firme și meșteri autorizați. În acest fel pot solicita factură și garanție și beneficiază de siguranță juridică.

Acest aspect a fost evidențiat și de Mihai, care a angajat un specialist pentru repararea structurii acoperișului:

„Sunt administrator al unei asociații de proprietari și aveam nevoie de un meșter pentru repararea structurii acoperișului. Pe platforma Daibau sunt înregistrate firme care îmi pot emite factură, iar acest lucru este extrem de important pentru activitatea mea.”

Daibau înregistrează o creștere constantă a numărului de utilizatori!

Se observă că oamenii care au trimis o dată o cerere prin Daibau revin ulterior pentru alte proiecte de construcții.

De asemenea, recomandă platforma și meșterii găsiți aici prietenilor, vecinilor și membrilor familiei.

„Am aflat despre Daibau de la un prieten. Mi-a spus că aici pot găsi ușor meșteri pentru toate tipurile de lucrări de construcții, așa că am decis să încerc”, a declarat Sandu, care și-a găsit prin platformă un specialist pentru montaj acoperiș la casă.

Când tragem linie și analizăm toate avantajele - de la rapiditatea găsirii meșterilor, la evaluările transparente și ofertele realiste, până la posibilitatea de a compara mai mulți executanți într-un singur loc - devine clar de ce Daibau a devenit prima alegere a românilor atunci când caută meșteri pentru lucrări de acoperiș.