Negocieri la Cotroceni pe legea salarizării. Miza discuțiilor: 700 de milioane de euro din PNRR.

Nicușor Dan cheamă liderii PSD, PNL, USR și UDMR la discuții cu privire la noua lege a salarizării. Dacă proiectul nu va fi adoptat până la final de august, România riscă să piardă 700 de milioane de euro din PNRR.

Negocieri la Cotroceni pe legea salarizării. Miza discuțiilor: 700 de milioane de euro din PNRR|Foto: presidency.ro

Președintele Nicușor Dan urmează să se întâlnească, miercuri, cu liderii fostei coaliții de guvernare pentru a tranșa forma finală a proiectului legii salarizării.

Partidul Național Liberal a solicitat o sesiune parlamentară extraordinară, organizată săptămâna viitoare, pentru adoptarea legislației restante din PNRR.

În același timp, PSD anunță că nu va vota proiectul fără adoptarea unor amendamente.

Negocieri la Cotroceni pe legea salarizării. Miza discuțiilor: 700 de milioane de euro din PNRR

Consultările președintelui Nicușor Dan cu liderii partidelor PSD-PNL-USR-UDMR vor avea loc în urma discuțiilor tehnice desfășurate marți la Palatul Cotroceni pe marginea proiectului de lege a salarizării unitare.

Dacă liderii formațiunilor politice vor ajunge la un consens în urma consultărilor de miercuri, va urma o convocare a conducerii Parlamentului pentru stabilirea unei sesiuni extraordinare care, cel mai probabil, va fi programată săptămâna viitoare.

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Președintele Senatului și vicepreședintele PNL, Mircea Abrudean, a afirmat că România poate închide până la sfârșitul lunii jaloanele restante din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), dacă există voință politică din partea tuturor formațiunilor care susțin că nu vor ca țara să piardă fondurile europene.

„Putem închide jaloanele restante din PNRR până la sfârșitul lunii, dacă există voința politică a tuturor celor care susțin public că nu vor să pierdem banii din PNRR. PNL e pregătit pentru o sesiune parlamentară extraordinară organizată săptămâna viitoare, pentru adoptarea legislației restante din PNRR. Miza e foarte importantă pentru România, iar responsabilitatea partidelor trebuie să fie pe măsură”, a notat președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a mandatat luni seară grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților și Senat să susțină adoptarea celor șase proiecte de lege necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin PNRR și convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare începând de săptămână viitoare.

Sesiune extraordinară a Parlamentului în 27 iulie

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a anunțat că a decis convocarea Biroului permanent, urmând să solicite o sesiune extraordinară începând de luni, 27 iulie.

„Am decis convocarea unui Birou permanent al Camerei Deputaților pentru mâine, la ora 12:00, în care voi solicita o sesiune extraordinară începând de luni, 27 iulie. În același timp, îi transmit președintelui Senatului să facă același lucru pentru convocarea concomitentă a unei sesiuni extraordinare și la Camera superioară a Parlamentului”, a declarat Grindeanu marți într-o conferință de presă susținută la la Camera Deputaților.

Legea salarizării, care este jalon din PNRR, ar urma să fie pusă în aplicare de la 1 ianuarie 2027. Dacă proiectul nu va fi adoptat până la finalul verii, România riscă să piardă 700 de milioane de euro.

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