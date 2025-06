Trenul metropolitan Cluj, un model pentru mobilitatea urbană din România. Viceprimarul Dan Tarcea: „Am promis că-l facem și-l ducem la bun sfârșit” VIDEO

Clujul face un pas istoric în infrastructura de transport public. A fost lansată licitația pentru realizarea trenului metropolitan. Cu un traseu de 48,8 km, 23 de stații, și legături strategice cu metroul și autobuzele, proiectul promite să transforme radical mobilitatea în zona metropolitană.

Trenul metropolitan Cluj, un nou etalon pentru mobilitatea urbană din România. Viceprimarul Dan Tarcea: „Am promis că-l facem și-l ducem la bun sfârșit” | Foto: Ana Greavu, monitorulcj.ro

Cluj-Napoca își consolidează poziția de oraș-lider în inovarea infrastructurii urbane.

Într-un pas decisiv spre modernizarea transportului public, Primăria Cluj-Napoca a lansat oficial licitația pentru execuția trenului metropolitan, o investiție strategică, unică în România.

Într-un interviu acordat monitorulcj.ro, viceprimarul Dan Tarcea a oferit detalii tehnice, calendaristice și instituționale esențiale despre proiect, alături de o serie de declarații care arată determinarea administrației locale de a duce acest proiect la bun sfârșit.

Un proiect ambițios în două etape

Proiectul este structurat în două etape distincte: prima vizează infrastructura, iar a doua – achiziția celor 7 rame de tren.

„Avem o veste bună pentru toți clujenii și pentru cei care sunt în zona metropolitană. Am reușit să lansăm licitația pentru trenul metropolitan. Licitația este vizibilă în SEAP, este acel program în care se văd toate licitațiile. Termenul de depunere pentru trenul metropolitan este 1 septembrie așa că cei care sunt interesați au timp până la data 1 septembrie să își facă oferta și să o depună. Această licitație este împărțită în două pentru proiectul trenului metropolitan. Am lansat prima licitație de proiectare și de execuție a infrastructurii și urmează să lansăm în aproximativ o lună cea de-a doua licitație pentru trenurile care vor opera. Adică pentru rame, vor fi șapte rame, dar vom merge în două etape”, a explicat Tarcea.

Lungimea totală a traseului este de 48,8 km, acoperind principalele localități din zona metropolitană, de la Bonțida până în Rădaia, cu opriri în puncte strategice precum Baciu, Apahida și Florești. În orele de vârf (6:00 – 19:00), trenul va circula la un interval de 30 de minute în ambele direcții, permițând astfel acces rapid către centrul municipiului Cluj-Napoca – în mai puțin de 30 de minute din zonele limitrofe.

„Va aduce un serviciu suplimentar pentru toți cei care locuiesc în zona metropolitană sau lucrează în zona metropolitană. Și vor fi stimulat să-și lase mașina acasă, pentru că vor ajunge mai repede cu acest mijloc de transport nou”, a adăugat viceprimarul Clujului.

Conectivitate extinsă și infrastructură modernă

Trenul metropolitan va avea 23 de stații, inclusiv unele nou propuse pentru a crește accesibilitatea. Proiectul prevede și infrastructură auxiliară majoră, precum:

Pasaj subteran rutier pe strada Fabricii de Zahăr pentru fluidizarea traficului.

pe strada Fabricii de Zahăr pentru fluidizarea traficului. Pasaj pietonal subteran care va lega gara Florești-Napoca de aeroportul Avram Iancu.

care va lega gara Florești-Napoca de aeroportul Avram Iancu. Legături cu rețeaua de metrou la stația Viitorul și zona IRA, unde se vor intersecta metroul, trenul metropolitan și culoarul de nord.

Integrarea cu rețeaua de transport public urban

Un aspect esențial al acestui proiect este integrarea trenului metropolitan cu rețeaua actuală de transport public, respectiv tramvaiul, autobuzul și troleibuzul. Potrivit declarațiilor oficiale, un hub important va fi amenajat în zona IRA, unde se vor intersecta culoarul de nord, metroul și trenul metropolitan, creându-se astfel o adevărată poartă de interconectare a tuturor mijloacelor de transport în comun. Din această zonă, călătorii vor putea accesa rapid orice direcție a orașului.

„Vom avea un hub important în zona IRA, acolo se va întâlni culoarul de nord, acolo se intersectează cu metroul, acolo se intersectează cu trenul metropolitan și practic din zona respectivă vei putea să iei toate mijloacele de transport în comun și să mergi în toate direcțiile orașului. De asemenea, sunt prevăzute la cele două extremități și în Apahida, sunt prevăzute și Park&Ride-uri pentru cei care vin din afara orașului, să poată să-și lase mașina acolo, de acolo să ia acest mijloc nou de transport public și să poată să meargă toate zonele. Sigur că în momentul în care acest tren metropolitan va fi gata, vom redirecționa și celelalte mijloace de transport în comun și vom sincroniza cu trenul metropolitan. Dar asta trebuie să vedem când o să ajungem la momentul respectiv, dacă trebuie să optimizăm anumite linii de transport cu autobuzul sau cu troleibuzul, o vom face, dar o vom face la momentul respectiv. Ce este un lucru important pe care am vrut să vă-l spun, avem 12 luni de la semnarea contractului pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție, iar acest termen ar putea să fie prelungit pentru condițiile meteo, adică temperatură foarte scăzută, temperatură foarte mare sau ploi, în funcție de datele pe care le primim de la ANM și în funcție de clauzele contractuale și de ceea ce prevede legea”, a transmis Tarcea.

Valoarea totală a proiectului depășește 1,1 miliarde de lei (TVA inclus), fondurile provenind din surse europene și guvernamentale.

„Discutăm de fonduri europene și guvernamentale, pentru că nu poate Primăria municipiului Cluj să susțină această investiție. Suntem primul oraș din România care a reușit să finalizeze studiile de fezabilitate și să depunem un proiect pentru această componentă. Urmează să fie încheiate și contractele de finanțare pentru acest obiectiv”, a subliniat Tarcea.

Trenul metropolitan Cluj, un nou etalon pentru mobilitatea urbană din România | Randare proiect

Obstacole tehnice și birocratice. Soluții și cooperare interinstituțională

Realizarea acestui proiect de anvergură nu a fost lipsită de provocări. La fiecare pas, a apărut câte o situație neprevăzută, după cum au explicat oficialii implicați. Chiar și în cele mai banale lucrări, precum zugrăvirea unui apartament, apar neprevăzute – cu atât mai mult într-un proiect de această amploare.

Un exemplu elocvent este sincronizarea complexă între mai multe proiecte majore care se intersectează în zona IRA: trenul metropolitan, metroul, culoarul de nord și zona verde a parcului Expo Transilvania. A fost nevoie de coordonare între echipele de proiectare și planificare ale tuturor acestor inițiative, pentru ca ele să funcționeze unitar, fără suprapuneri tehnice sau logistice.

„Au fost multe discuții până când am ajuns în această etapă. La fiecare pas apare câte o situație neprevăzută. Am avut discuții cu cei de la CFR și așa să le mulțumesc pentru deschiderea pentru acest proiect. Una din greutățile pe care le-am avut a fost sincronizarea acelor trei proiecte. Gândiți-vă că la IRA se intersectează patru proiecte importante în U3. Proiectul metroului, proiectul trenului metropolitan, culoarul de nord și a zonei verzi a parcului Expo Transilvania. Deci au fost patru proiecte care au trebuit să fie interconectate. De asemenea, am avut și a trebuit să ne interconectăm și cu sistemele de semnalizare a celor de la CFR pentru că la un moment dat CFR i-a spus că nu sunt suficiente două, ci trebuie să fie trei linii suplimentare și atunci a trebuit să ne sincronizăm cu acest sistem de semaforizare, de monitorizare și de direcționare acestor trenuri astfel încât să nu se întâmple niciun fel de nenorocire. De asemenea, au mai fost încă două sincronizări pe care a trebuit să le facem cu proiectul electrificării căii ferate Cluj-Napoca, Episcopia Bihor și Cluj-Napoca-Coșlariu. Deci gândiți-vă câte instituții au trebuit să fie aici împreună ca să lucreze împreună, ca să putem sincroniza toate aceste proiecte importante pentru comunitate și noi se fim astăzi în această etapă în care să putem lansa licitația de proiectare și de execuție”, a adăugat viceprimarul Dan Tarcea.

Încredere în viitor

Întrebat despre scepticismul publicului, viceprimarul a răspuns cu încredere.

„Acum sigur că oamenii au dreptate și pot să-și pună aceste întrebări. Noi cred că am dat dovadă aici la Cluj-Napoca că atunci când ne propunem să facem un proiect, ne și iese. Chiar dacă nu ne iese imediat, dar uitați că nu le-am abandonat și se vede cum s-a schimbat Clujul în cei 20 de ani de când suntem la guvernarea locală. Vedem foarte multe proiecte care sunt deja materializate, care sunt deja realizate și îi rog să aibă încredere și răbdare că lucrurile vor merge în direcția care trebuie”, a încheiat Dan Tarcea.

Principalii indicatori fizici ai proiectului:

Lungimea traseului de tren metropolitan: 48,8 km

Numărul de stații: 23

Lungim interstație medie: 2,12 km

Numărul de remize: 1 (construcție prevăzută cu instalații de spălare și de ventilare, precum și cu un mic atelier de reparații, folosită pentru adăpostirea locomotivelor, a vagoanelor etc.)

30 trenuri pe zi

Frecvența de circulație: 1 tren pe oră între orele 05:00 și 06:00 / 2 trenuri pe oră între orele 06:00 și 19:00 / 1 tren pe oră între orele 19:00 și 22:00

Timp total de călătorie: 65 minute (1 oră și 5 minute)

Viteză comercială: 45 km/h

