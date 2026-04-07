Cum vor fi finanțate proiectele majore ale Clujului, metroul și centura metropolitană, în 2026? Emil Boc: „Filosofia Guvernului s-a schimbat, dar banii sunt asigurați”.

Lucrările la proiectele majore de infrastructură ale Clujului vor continua în 2026. Cum va fi asigurată finanțarea pentru centura metropolitană, metrou și trenul metropolitan?

Proiectele majore de infrastructură ale Clujului – metroul, centura și trenul metropolitane reprezintă obiective esențiale la care lucrările vor continua în 2026.

Primarul Emil Boc a explicat cum vor fi alocate fondurile pentru aceste investiții importante.

„Vom continua marile proiecte de infrastructură - metroul, trenul și centura metropolitane”, a anunțat, marți, primarul Emil Boc.

Edilul Clujului a explicat că, odată cu încheierea finanțării prin PNRR, fondurile vor fi alocate etapizat, pentru lucrările executate. Astfel, la rectificarea bugetară, proiectele vor beneficia de fonduri suplimentare.

„Aici, cu Guvernul, filosofia s-a schimbat: s-a terminat PNRR-ul, adică alocările precise, pe o perioadă determinată.

Și filosofia pe care o are Ministerul Transporturilor în colaborare cu autoritățile locale este că toate proiecte sunt finanțate, s-a văzut și în legea bugetului. Și, în funcție de cât cheltuiești, banii îți sunt alocați.

Metrou, fonduri în 2026

La metrou avem în jur de 65 de milioane de euro. Adică bani pentru lucrările pe care constructorul spune că le va face până la o rectificare de buget. Pe măsură ce ai făcut mai mult, primești bani și faci rectificare bugetară.

Nu se mai alocă bani ca prin PNRR – 100 sau 200 de milioane de euro, bani alocați pentru un proiect. Acum, toți banii din fonduri europene sunt într-o căciulă mare și în funcție de stadiul fiecărei lucrări, se alocă banii respectivi.

Important este că proiectul este finanțat, are plățile făcute la zi și se lucrează ritmic.

Centura metropolitană

Și în cazul centurii metropolitane situația este similară: trei din șase tronsoane sunt deja plecate la licitație, alte trei tronsoane vor fi licitate în 3 săptămâni – inclusiv în această săptămână va fi licitat un alt tronson.

Fiind tronsoane mai mici sunt șanse mai mari să se realizeze mai repede. Un exemplu este tronsonul Cluj-Florești, care va fi gata, iar celelalte sunt abia în licitație. Fiind mai mic e mai ușor de gestionat.

Trenul metropolitan

La trenul metropolitan, un proiect fanion din perspectiva viitorului Clujului, sunt două licitații: una este în faza de adjudecare pentru construcția de stații.

În următoarea perioadă va fi anunțat câștigătorul – probabil în o săptămână sau două. Cealaltă, pentru trenuri, este acum în licitație.

Este un proiect esențial pentru dezvoltarea Clujului”, a anunțat, marți, primarul Emil Boc în cadrul unei intervenții radio locale.

Proiectele Clujului care încep în teren în 2026

„Avem pregătite toate ingredientele, iar acum vom trece la faza de implementare”, a anunțat primarul Emil Boc.

Astfel, în 2026, vor începe lucrările la următoarele proiecte:

*Școala din cartierul Bună Ziua. Totul este pregătit pentru a începe lucrările în teren.

*Podul Garibaldi

*Podul nou de pe strada Fabricii de Zahăr.

*Skatepark-ul de interior din cartierul Gheorgheni.

*Adăpostul pentru victimele violenței domestice.

*Piste de biciclete și lucrări de modernizare pe Drumul Sf. Ioan.

*Parc Fotovoltaic ăe Valea Chintăului.

*Drumurile de legătură – 23, 24, 31, 32, care vor asigura conexiunea la centura metropolitană. Termenul de finalizare: 31 decembrie 2027.

*Parcul Farmec 2 – recent a fost încheiată procedura de consultare publică, iar în urma votului exprimat de clujeni, administrația va pune în aplicare varianta selectată.

Proiecte care continuă în 2026

Proiectele Clujului care vor continua în 2026 și vor fi încheiate în anii următori:

*Creșa și Grădinița din Parcul Feroviarilor

*Canalul Morii – zona Parcul Rozelor

*Locuințele sociale de pe strada Sobarilor

*Grădinița cu program prelungit „Licurici”

Proiecte la care va fi lansată licitația

Proiecte la care urmează să fie lansată licitația în 2026:

*Creșa din zona Dâmbul Rotund

*Extindere și modernizare Liceul „Avram Iancu”

*Cimitirul de animale

*Pasajul Muncii – strada Oașului

*Centrul rezidențial de adicții „Noi orizonturi”

*Parcul Est, etapa I – va fi lasnată licitația și e posibil să înceapă lucrările

*Stația de producere de hidrogen

*Reabilitare sistem de încălzire la liceul „Gheorghe Șincai”

*Extindere și modernizare corp cantină la Liceul de Muzică

*Acoperiș verde Parking Moților

