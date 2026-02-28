Trenul metropolitan: Licitația pentru stațiile feroviare, finalizată în martie. Conectivitate crescută pe direcția Gară – Aeroport.

Trenul metropolitan va asigura o conexiune alternativă eficientă, printr-o conectivitate crescută și noi stații ce vor fi realizate în Piața 1 Mai, dar și pe relația Gară – Aeroport sau Baciu – Cluj-Napoca. Licitația pentru infrastructura feroviară va fi încheiată în martie 2026.

Administrația locală anunță realiazarea unor etape importante în cazul proiectului trenului metropolitan Cluj.

Astfel, potrivit anunțului făcut de primarul Emil Boc, licitația pentru partea de infrastructură stații va fi încheiată în martie 2026. Concomitent, o altă licitație parte din proiect care vizează furnizarea de trenuri, va fi reluată.

În cadrul conferinței susținute vineri pe tema centurii metropolitante, edilul Clujului a vorbit despre soluțiile alternative dezvoltate pentru descongestionarea traficului și asigurarea unei conexiuni eficiente.

Astfel, în luna martie va fi finalizată licitația pentru stațiile trenului metropolitan, care vor asigura o conectivitate inclusiv pe direcția cu Aeroportul, urmând ca licitația pentru materialul rulant, adică furnizarea de trenuri, să fie reluată tot în cursul lunii viitoare.

„Un alt proiect important vizează finalizarea în luna martie a licitației pentru trenul metropolitan al Clujului, partea de infrastructură stații.

Va permite multiplicarea numărului de stații – vom avea stație la Aeroport, în Piața 1 Mai. De asemenea, dinspre Baciu spre Cluj-Napoca va fi o stație intermediară. Inclusiv conectivitatea între Gară și Aeroport, cu stație necesară la Aeroport și realizarea conexiunii pe cale ferată.

Cea de-a doua licitație va fi reluată în luna martie pentru achiziționarea de material rulant, locomotive. La licitația inițială nu s-a prezentat nimeni, iar acum se analizează exact care sunt explicațiile și ce ne oferă proiectantul ca soluție pentru reluarea licitației, astfel încât acestea să meargă în paralel”, a explicat primarul Emil Boc.

Potrivit edilului, trenul metropolitan va aduce o schimbare radicală de mobilitate în zona Clujului:

„Proiectul trenului metropolitan va aduce o schimbare radicală de mobilitate în zona noastră a Clujului. Venim mult mai repede la muncă, fără mașină, până în centru Clujului, conectare cu un bilet universal, tren-autobuz. Din 30 în 30 de minute pe o rază de aproape 100 de km din jurul municipiului Cluj-Napoca. Este un proiect major care duce la decongestionarea traficului din Cluj și la o mobilitate verde alternativă”, a mai precizat Emil Boc.

În toamna anului trecut, Primăria Cluj-Napoca încheia un parteneriat cu comunele din zona metropolitană pentru realizarea proiectului trenului metropolitan.

În luna noiembrie, Primăria Cluj-Napoca a pus în dezbatere publică Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru Trenul Metropolitan Cluj, proiect în valoare de peste 250 de milioane de euro.

La finalul lui 2025, Primăria Cluj-Napoca înregistra o singură ofertă, incompletă, pentru achiziția a șapte trenuri electrice destinate transportului metropolitan. Astfel, licitația va fi reluată în condițiile în care oferta a fost declarată inacceptabilă.

Proiectul trenului metropolitan Cluj vizează realizarea infrastructurii feroviare, rutiere și pietonale, și include patru pasaje subterane pietonale, cu un punct intermodal în zona Aeroportului (stațiile Piața 1 Mai, Fabricii de Zahăr, IRA și Aeroportul Internațional „Avram lancu”). În plus, pe traseul trenului metropolitan vor fi realizate opt parcări auto (stațiile Gârbău, Rădaia, Hoia, Dezmir, Apahida, Câmpenești, Jucu de Jos, Bonțida).

