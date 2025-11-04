Ministerul Transporturilor reevaluează terenurile expropriate pentru realizarea trenului metropolitan Cluj. Valoarea despăgubirilor, estimată la 70 de milioane de lei.

Ministerul Transporturilor propune actualizarea valorii despăgubirilor necesare în cadrul procedurii de exproprieri pentru realizarea trenului metropolitan Cluj.

Ministerul Transporturilor propune despăgubiri de 70 milioane lei pentru terenurile expropriate în cazul trenului metropolitan Cluj

Valoarea despăgubirilor este estimată la 70 milioane lei în urma reevaluării a 110 terenuri necesare construcției trenului metropolitan.

Primăria încheie un parteneriat cu CFR pentru realizarea trenului metropolitan Cluj

La începutul lunii septembrie, Primăria Cluj-Napoca încheia un acord de asociere cu CFR SA pentru obținerea finanțării europene necesare implementării transportului feroviar metropolitan rapid.

Potrivit proiectului publicat de Ministerul Transporturilor, după recepționarea de către ANCPI/OCPI a documentațiilor cadastrale, anumite date de identificare ale imobilelor supuse exproprierii au suportat modificări în ceea ce privește suprafața de expropriat, categoria de folosință sau poziționarea intravilan/extravilan, informează Clubferoviar.ro

Diferențele au rezultat în urma coroborării măsurătorilor din teren cu documentele care au stat la baza realizării documentațiilor cadastrale.

Astfel, în cazul unui număr de 110 imobile, cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1327/2023, ca urmare a întocmirii documentațiilor cadastrale au rezultat diferențe din măsurătorile cadastrale și diferențe de categorie de folosință, poziționare intravilan/extravilan.

Astfel, valoarea despăgubirilor a fost ajustată de la 72,7 milioane de lei la 70,6 milioane de lei, soluție ce reflectă datele actualizate potrivit noului raport de evaluare.

Trenul metropolitan, soluție esențială de eficientizare a mobilității

Valoarea totală a lucrărilor la trenul metropolitan este evaluată la circa 250 de milioane de euro și presupune realizarea de stații, tuneluri și pasaje ce vor asigura o conectivitate crescută pentru întreaga zonă metropolitană.

Proiectul Tren Metropolitan Cluj constă în introducerea unui serviciu de transport public de călători de-a lungul infrastructurii existente de cale ferată pentru localitățile beneficiare, cu 23 de puncte de îmbarcare-debarcare, dintre care cinci stații feroviare vor fi modernizate, iar alte opt stații vor fi realizate de la zero.

Lungimea traseului de tren metropolitan va fi de 48,8 km.

Licitații deschise pentru implementarea proiectului

Prima licitație privind lucrările de proiectare și execuție a infrastructurii feroviare, în valoare de peste 474 milioane de lei/circa 93,6 milioane de euro) a fost deschisă pe 27 mai 2025, cu un termen limită pentru depunerea ofertelor stabilit pentru 1 septembrie 2025.

La mijlocul lunii august, Primăria a lansat licitația pentru achiziția a 7 trenuri electrice, investiție estimată la 87,6 milioane de euro. Astfel, licitația vizează achiziția a 7 rame electrice pentru transportul metropolitan de călători și achiziționarea serviciilor de mentenanță și reparații necesare funcționării respectivelor trenuri aferente obiectivului de investiție Tren Metropolitan Cluj.

