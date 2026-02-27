„U” Cluj învinge Oțelul Galați și se califică pentru al doilea an consecutiv în play-off!

Premieră istorică pentru Universitatea Cluj după ce „studenții” s-au calificat pentru al doilea an la rând în play-off-ul Superligii.

„U” Cluj s-a calificat în play-off / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Se cunosc primele patru echipe calificate matematic în play-off. După Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid, a venit rândul lui „U” Cluj să-și asigure locul în faza superioară a competiției.

Ardelenii aveau nevoie să obțină cele trei puncte în meciul disputat vineri seara, pe Cluj Arena, în fața celor de la Oțelul.

Conduși din tribună de Cristiano Bergodi și de pe margine de Eugeniu Cebotaru, „studenții” i-au luat tare pe gălățeni și au marcat la prima ocazie a meciului. Issouf Macalou l-a învins pe Dur-Bozoancă cu un șut de la marginea careului și a punctat după doar 4 minute de la startul partidei.

Fotbalistul african putea marca din nou după doar câteva minute, însă șutul său pe colțul scurt a fost apărat de portarul advers. A făcut-o, însă, Lukic, la jumătatea reprizei.

Jucătorul transferat în vară de la Craiova a marcat după o centrare venită de pe partea stângă de la Dan Nistor și a ajuns la cota #14 în acest sezon, fiind lider în clasamentul golgheterilor din Superligă.

Partea secundă i-a readus în ofensivă pe clujeni, iar Nistor putea încheia soarta meciului în minutul 60, însă mingea trimisă de veteranul din lotul lui Bergodi a lovit bara transversală.

A făcut-o, însă, Coubiș. Fundașul central transferat în această iarnă de la AC Milan a reluat din doar câțiva metri în urma unui corner executat de pe partea stângă și a punctat cu douăzeci de minute înainte de final.

Scorul final, 4-0, l-a stabilit Mouhamadou Drammeh, care a înscris în poarta lui Dur-Bozoancă după o schemă la marginea careului advers.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: