Un mort și 40 de răniți în Milano după ce un tramvai a deraiat. FOTO

Un om a murit și circa 40 de persoane au fost rănite în Italia la Milano, după ce un tramvai a deraiat.

Echipele de urgență inspectează locul accidentului unde un tramvai a deraiat în Milano, zona Porta Venezia, 27 februarie 2026. O persoană a fost rănită, iar aproape 40 rănite | Foto: AGERPRES FOTO / EPA / DAVIDE CANELLA

Un tramvai a deraiat și a lovit o clădire vineri, 27 februarie 2026, în centrul orașului Milano, nordul Italiei și a provocat moartea unei persoane și rănirea altor patruzeci, a declarat un purtător de cuvânt al serviciului de pompieri, relatează Reuters, citat de Agerpres.ro.

Pentru moment nu se cunosc cauzele producerii accidentului. Mai multe ambulanțe au sosit la fața locului, potrivit unui jurnalist AFP.

Echipajele de urgență la fața locului la un accident unde un tramvai a deraiat în orașul italian Milano, zona Porta Venezia, 27 februarie 2027. O persoană a murit, iar alți aproximativ 40 de oameni au fost răniți | Foto: AGERPRES FOTO / EPA / Matteo Corner

Tramvaiul, unul dintre cele mai noi modele aflate în circulație la Milano, a ieșit de pe șine pe strada Vittorio Veneto în centrul orașului și s-a izbit de vitrina unui magazin, a declarat purtătorul de cuvânt Vittorio Di Giacomo pentru Reuters.

Serviciile locale de urgență au declarat că 13 ambulanțe au sosit la fața locului.

Forțele de ordine au blocat întreaga zonă la locul producerii accidentului, împiedicând mulțimea să se apropie.

„Am auzit o explozie puternică”, a declarat Anna, o tânără de 27 de ani care se afla în biroul ei din apropiere în momentul accidentului.

„Am văzut că o parte a tramvaiului s-a izbit de un magazin”, a adăugat tânara pentru AFP.

Echipele de protecție civilă au instalat un cort pentru a-i ajuta pe cei răniți, au declarat martori pentru Reuters.

Compania de transport public din Milano, ATM, a declarat într-un comunicat că este „profund șocată” de accident și a precizat că lucrează cu autoritățile judiciare pentru a se stabili cauza incidentului.

