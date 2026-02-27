Primăria Cluj-Napoca a DENUNȚAT contractul centurii metropolitane, tronson 2. Emil Boc: „Există suspiciuni de fraudă!”

Emi Boc a anunțat că Primăria Cluj-Napoca a dispus DENUNȚAREA contractului centurii metropolitane, tronsonul 2.

Primăria Cluj-Napoca a denunțat contractul centrurii metropolitane |Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Edilul a spus astăzi, vineri, 27 februarie 2026, că Primăria Cluj-Napoca denunță contractul celui de-al doilea tronson al centurii metropolitane.

Contractul centurii metropolitane Cluj, DENUNȚAT de Primărie

„Am hotărât denunțarea contractului centurii metropolitane Cluj. Motivul este legat de existența unei suspiciuni de fraudă. și de furt de identitate la licitație. Le-am dat termen în trecut firmelor pentru lămuri, dar nu avu venit. Susupiciunile au fost accentuate. Denunțarea este coluția legală și responsabilă. Suspiciune masivă de fraudă și furt de identitate este accentuată și de faptul că Primăria a descoperit aceaste suspiciuni și la alte 4 contracte în valoare de 3 milioane de euro. Continuăm proiectul. Nu există cuvântul nu se poate. Există complicații ca peste tot, aceste sunt procedurile legale. Suntem singurii pe un asemenea motiv de denunțare. Finanțarea europeană nu este pierdută. Primăria nu a plătit niciun ban primului câștigător al contractului. Sunt supărat, dar împăcat că am făcut ceea ce trebuie pentru Cluj, atât pentru pregătiri. Am munci mult cu colegii mei. Sunt aici să îmi asum. Salvarea banilor publici și realizarea proiectului. Orice om rațional ar fi luat aceeași decizie. Vom începe din nou licitațiea”, a spus Emil Boc, la sediul Primăriei Cluj-Napoca.

Licitația se reia la prețul cu care a fost adjudecat de DIMEX, aproximativ 1 miliard de euro.

Edilul a spus că Primăria este pregătită în cazul în care DIMEX va ataca decizia denunțării în instanță.

„Alte instituții vor confirma, deoarece e vorba de bani europeni”, a punctat Emil Boc.

Primarul precizat și termenul pentru noua licitație.

19 martie, termen pentru lansarea noii licitații, în SEAP (sicap.ro)

Licitația se va realiza pe mai multe tronsoane. Se va stabili până la acea dată câte vor fi. Va fi realizată lotizarea până atunci. Un calendar pe zile.

Edilul a anunțat și că a dat ordinul de începere la cele patru drumuri de legătură, independente, care funcționează fără.

Drumurile de legătură 22 și 24 sunt în Mănăștur sunt aceste drumuri de legătură

„Introducem și pe celelate străzi transportul în comun. Se diversifică soluțile de trafic prin aceste legături. Drumul 32 de asigură iesirea din Borhanci”, a mai precizat Boc.

31 decembrie 2027 este termenul de finalizare pentru drumurile de legătură ale centurii metropolitane.

„În primăvară finalizăm tronsonul 1 Cluj-Napoca - Florești. Lucrării avansate, termenul pentru finalizare în acest an este 31 mai și suntem în grafic, iar în luna martie va fi licitația pentru trenul metropolitan, partea de stații. Conectivitate între gară și Aeroport, cu stație

A doua licitație în luna martie va fi pentru achiziția de locomotive.

Continuă lucrările la Metroul Clujului

„Analiză, de ce nu a venit nimeni la licitație (…) Continuăm lucrările la metrou. Avem contract. Suntem la faza de proiectare, deoarece cârtița nu se mai oprește după ce intră pentru acele 7 stații. Oriunde în lume au apărut probleme. La noi a căzut un deal. Și a fost nevoie de piloți forați. Specialiștii respectă legea. Proiectul este plecat din gară. Are contract de finanțare semnat, în vigoare, valabil. Alocăm în fiecare an, după buget, pentru a prinde sume de bani necesare”, a mai spus Emil Boc.

Marți, 24 februarie 2026 a expirat termenul anunțat inițial pentru denunțarea unilaterală a contractului la centura metropolitană. Primăria Cluj-Napoca a venit cu noi detalii în acest caz și anunțat că situația rămâne în analiză: „Sunt evaluate toate documentele, iar decizia legală va fi anunțată public în cel mai scurt timp”, transmite administrația locală.

