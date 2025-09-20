Emil Boc, despre viitorul Clujului: „Se bazează pe dezvoltarea zonei metropolitane extinse.”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a transmis că unul dintre obiectivele pe care le are municipalitatea este ca nimeni să nu fie obligat să își părăsească orașul din motive economice sau legate de calitatea serviciilor prestate de administrația locală.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, afirmă că dezvoltarea zonei metropolitane extinse este cheia unui viitor mai bun | Foto: Captură video Facebook, Emil Boc

„În ceea ce privește orașele și comunitățile mari, nu există viitor fără dezvoltare metropolitană. Suntem la începuturile acestei dezvoltări. Cred că reforma administrativă cu siguranță va fi făcută, din nefericire deja târziu. Va mai da un impuls coagulării juridice a zonelor metropolitane. Până atunci facem de jos în sus. Și descentralizarea, și partea de reformă administrativă”, a transmis Emil Boc, în cadrul evenimentului „Collaborative approaches to sustainable urban development in Romania”, organizat de ADR împreună cu Inițiativa Urbană Europeană (EUI).

Edilul a precizat că România are nevoie de reformă administrativă deoarece ultima lege cu privire la organizarea administrativ-teritorială a țării datează din 1968.

Emil Boc: „Trebuie să le oferim oamenilor motivă să rămână sau să se întoarcă acasă”

„În plină epocă comunistă, cu principiul centralismului democratic, cu aceeași lege vreți să construim o Românie în Uniunea Europeană bazată pe subsidiaritate. Este precum apa și uleiul. Nu au cum să meargă împreună. Clujul, peste 10 ani, în strategia pe care o avem pentru orizontul 2030-2050 este Clujul metropolitan cu 800.000 - 1.000.000 de oameni. Pentru asta lucrăm în fiecare zi la integrarea serviciilor necesare, astfel încât să oferim ceea ce Enrico Letta, în raportul lui «Single market more than a market» spunea «Freedom of movement, but at the same time, freedom to stay» (Libertatea de mișcare care înseamnă și libertatea de a rămâne acasă). Iar pentru asta trebuie să le oferim oamenilor motive să rămână sau să se întoarcă acasă. E simplu”, a mai precizat Emil Boc.

Acesta a explicat că oamenii rămân acasă sau se întorc dacă le oferi:

salarii mai bune

educație

sănătate

infrastructură

bună guvernanță.

„Nu le oferi acestea, atunci pleacă. Obiectivul nostru este ca nimeni să nu fie obligat să își părăsească orașul din motive economice sau din motive legate de calitatea serviciilor pe care le prestăm. Noi pe zona metropolitană nu am pierdut populație, deși România a pierdut patru milioane de oameni. În Cluj, proiecte precum Centura Metropolitană, Trenul Metropolitan, Metroul, Culoarul verde pietonal pe malul Someșului, transportul public dedicat, integrarea gării cu aeroportul, metrou care se leagă de calea ferată, toate aceste proiecte le facem în parteneriat cu zona metropolitană. Vorbim de lucruri pe care în vestul (Europei - n. red.) le-a făcut acum 25 de ani. Noi, din nefericire, aici, zonele metropolitane avem acest decalaj de dezvoltare, dar din fericire, Europa este alături de noi”, a mai spus Emil Boc.

