O tânără a dat în judecată YouTube și Meta pentru că ar fi dus-o la depresie. TikTok și Snapchat au plătit-o deja ca să scape de proces.

O americancă în vârstă de 20 de ani, aflată în centrul unui proces istoric împotriva platformelor de socializare, a declarat joi în fața unui tribunal civil din Los Angeles că YouTube și Instagram i-au alimentat depresia și gândurile suicidare, o degradare a sănătății sale mintale pe care apărarea a atribuit-o în schimb copilăriei sale dificile într-o familie disfuncțională, relatează AFP, potrivit Agerpres.ro.

Tânăra, Kaley G.M., a explicat cum a devenit dependentă de rețelele de socializare, începând să urmărească videoclipuri de pe YouTube la vârsta de șase ani. „Eram tânără și îmi petreceam tot timpul” pe YouTube, a povestit Kaley, care în prezent lucrează ca vânzătoare. „Am încercat să mă opresc, dar nu a funcționat”, a adăugat ea.



Cazul ei este urmărit îndeaproape deoarece rezultatul procesului va influența mii de familii americane care acuză platformele de socializare că le-au conceput în mod conștient pentru a-i face pe copii dependenți, prin funcții ca aprecierile - like-urile -, notificările, scrollingul nesfârșit și redarea automată a videoclipurilor.



La 8 ani, Kaley și-a deschis un cont pe YouTube fără ca vârsta să-i fie verificată, iar la 9 ani a reușit să eludeze controlul parental de pe telefonul pe care i l-a dat mama ei și a început să folosească în secret Instagram, ajungând să petreacă apoi până la 16 ore pe zi pe această rețea de socializare, a subliniat avocatul ei.



Fetița a descoperit utilizarea filtrelor, capabile să mărească ochii, dar și să subțieze, moment în care, potrivit ei, a început să se îndoiască de ea însăși, pentru ca ani mai târziu să fie diagnosticată cu fobie socială și tulburare dismorfică corporală, o obsesie pentru defecte fizice minore sau imaginare.

„Îmi pare rău că sunt atât de urâtă, arăt atât de grasă în acest top”, spune tânăra blondă, atunci suplă, într-un videoclip încărcat în acea perioadă pe Instagram și prezentat joi în instanță.

În jurul vârstei de 10 ani, a căzut în depresie, a început să aibă gânduri suicidare și să se autovătămeze. Mama ei, care a îndemnat-o să meargă la terapie la vârsta de 12 ani, îi confisca în mod regulat telefonul, ceea ce i-a provocat izbucniri de furie.

A avut utilizarea intensă a rețelelor de socializare un impact negativ asupra somnului, a notelor și a capacității de a-și face prieteni? „Da', i-a spus ea avocatului ei, Mark Lanier. Așadar, de ce să nu înceteze să le mai folosească, mai ales acum că se simte mai bine? 'Pentru că nu pot, este prea greu să renunț”, a răspuns tânăra, care se gândește să se întoarcă la studii.

Echipa de apărare a YouTube a determinat-o pe Kaley să admită că părinții ei erau la curent cu videoclipurile pe care le-a postat pe platformă, în ciuda vârstei sale fragede.

Apărarea Meta a fost mai incisivă, detaliind copilăria haotică a lui Kaley și sugerând implicit că familia ei, portretizată ca fiind toxică, ar fi putut-o afecta mai mult decât timpul petrecut pe ecran. Avocata Phyllis Jones a făcut portretul unei fetițe ai cărei părinți au divorțat când ea avea trei ani și care a fost abandonată treptat de tatăl ei, un bărbat care obișnuia să-și bată joc de greutatea femeilor.

Ea a reamintit și că sora lui Kaley a încercat să se sinucidă cu puțin timp înainte de căderea ei nervoasă și a adus înregistrări în care mama lui Kaley poate fi auzită țipând la ea, cu un limbaj vulgar.

Tânăra, care s-a luptat toată viața cu o tulburare de deficit de atenție diagnosticată târziu, a recunoscut că mama ei o lovea uneori când nu înțelegea temele la matematică la școala primară. „Nu își dăduse încă seama că aveam o dizabilitate de învățare și credea că nu mă străduiesc suficient”, a explicat ea.

Procesul civil, care este programat să continue până la mijlocul lunii martie, este considerat un test important pentru viitorul a sute de alte procese similare aflate în desfășurare în prezent în Statele Unite. Juriul nu trebuie să se pronunțe asupra conținutului publicat pe platformă, care este protejat de răspundere de legislația americană, ci asupra strategiei companiilor, acuzate că au încurajat în mod deliberat consumul excesiv de imagini și videoclipuri.

TikTok și Snapchat s-au înteles „la bani” cu tânăra ca să evite procesul

TikTok și Snapchat au ajuns la o înțelegere financiară cu Kaley G.M. pentru a evita un proces, dar rămân vulnerabile la un val de procese viitoare, care amintesc de cele intentate împotriva industriei tutunului în anii 1990. Google, proprietarul YouTube, și Meta, care găzduiește Facebook și Instagram, au optat în schimb pentru confruntarea legală.

YouTube a implementat un sistem de estimare a vârstei bazat pe modul de utilizare și inteligența artificială abia în 2025 în Statele Unite.

Meta se confruntă cu un proces luna aceasta și în New Mexico, unde un procuror acuză compania că acordă prioritate profitului în detrimentul protejării minorilor de prădătorii sexuali.

Un caz mai amplu, la nivel național, este în curs în fața unui judecător federal din Oakland, statul California.

