Banca Transilvania rămâne în viteză și își extinde parteneriatul cu echipa de Formula 1 a McLaren

Mastercard și Banca Transilvania extind parteneriatul cu echipa McLaren MASTERCARD FORMULA 1®: Spielberg 2026, Hungaroroing 2027 și alte experiențe.

Banca Transilvania își extinde parteneriatul cu echipa de F1 a McLaren | Foto: Banca Transilvania

Mastercard și Banca Transilvania - Partener Oficial de Cursă Mastercard al Echipei McLaren Mastercard Formula 1® la Formula 1 Hungarian Grand Prix 2025 și 2026 - extind parteneriatul și susțin încă două etape din calendarul F1, în două țări:

Formula 1 Austrian Grand Prix 2026 (Spielberg)

Formula 1 Hungarian Grand Prix 2027 (Hungaroring)

Pe circuite, siglele Mastercard și Banca Transilvania vor apărea pe casca piloților Echipei McLaren Mastercard Formula 1®, Lando Norris și Oscar Piastri, precum și pe volan și pe monopostul MCL40.

În plus, Banca Transilvania și Mastercard pregătesc campanii și experiențe exclusive pentru clienții pasionați de sporturile cu motor – beneficii, premii și evenimente speciale.

CEO BT, Ömer Tetik: România și Banca Transilvania, într-un context internațional puternic

„Ne bucurăm să extindem parteneriatul nostru cu Echipa McLaren Mastercard Formula 1®, în Austria și Ungaria. Este încă o oportunitate de a aduce Banca Transilvania și România într-un context internațional puternic, conectat la performanță și inovație la cel mai înalt nivel. Pentru clienții noștri, parteneriatul înseamnă atât mândria acestei realizări, cât și acces la experiențe premium inspirate de McLaren”, a declarat Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

„Acest sezon marchează un nou capitol plin de energie în colaborarea noastră cu echipa McLaren Mastercard Formula 1® și Banca Transilvania. Să fim chiar în mijlocul acțiunii, acolo unde performanța și tehnologia setează ritmul, este locul în care ne simțim cel mai bine. Ne dorim ca energia circuitului să se regăsească în experiențe care rămân vii în memoria clienților, mult după linia de sosire.”, a afirmat Cosmin Vladimirescu, General Manager Mastercard România și Croația.

Despre Banca Transilvania

Banca Transilvania (BVB:TLV) este cel mai mare jucător financiar din România și din sud-estul Europei, un ecosistem bancar-digital care conectează milioane de persoane și businessuri la soluții financiare. Ca bancă universală, BT acoperă toate segmentele de clienți și toate liniile de business. BT are 23% cotă de piață, 5 milioane de clienți, 72.000 de acționari & investitori și peste 10.000 de angajați. Rețeaua națională, formată din 530 de sedii, împreună cu platformele digitale de ultimă generație, asigură accesul la servicii bancare de oriunde și oricând.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: