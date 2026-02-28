SUA și Israelul au ATACAT Iranul: Trump invocă „amenințările iminente” din partea regimului iranian

Israelul a lansat sâmbătă un atac în plină zi asupra capitalei Iranului, a anunțat sâmbătă dimineața Israel Katz, ministrul israelian al Apărării, în timp ce mass-media raportează că Statele Unite participă la atacuri.

SUA și Israelul au atacat Iranul| Foto: IDF

Israelul și SUA au lansat un atac coordonat asupra Iranului, notează Mesagerul de Sibiu.

Atacul a fost efectuat „pentru a elimina amenințările iminente”, potrivit ministrului israelian al Apărării.

SUA și Israelul au ATACAT Iranul: Trump invocă „amenințările iminente” din partea regimului iranian

Acesta a adăugat că „a fost declarată o stare de urgență specială și permanentă în întreg Israelul”.

Un nor de fum a fost văzut ridicându-se din centrul orașului, iar trei explozii au fost auzite în centrul Teheranului, potrivit mass-media iraniană.

Atacul vine în contextul în care Statele Unite au adunat o vastă flotă de avioane de luptă și nave de război în regiune pentru a încerca să preseze Iranul să încheie un acord privind programul său nuclear.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: