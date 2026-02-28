Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban (PSD), exmatriculat din facultate. Informația a fost omisă în CV.

Controverse în privința studiilor universitare ale ministrului PSD al Transporturilor, Ciprian Șerban.

Ministrul a omis să menționeze în CV că a fost exmatriculat din facultate, notează Defapt.ro, potrivit informațiilor publicate de Cotidianul.ro

În informațiile din CV, Ciprian Șerban scrie că a studiat la universitatea privată Petre Andrei din Iași între 2008 și 2009, la Științe Politice. Însă universitatea a transmis că acesta a fost student între 2005 și 2006 și fost exmatriculat în primul an, ca urmare a absențelor.

De altfel și studiile liceale sunt marcate de un an de absență din liceu, notează sursa citată.

Ciprian Șerban a fost elev la liceul Cartianu din 2000 în 2003, urmează un an de pauză, iar din 2004 în 2006 este la liceul din Roznov. Dar, și mai ciudat, el și-ar fi dat bacalaureatul în 2005.

Actualul ministru a terminat o facultate - studii de la distanță, ASE, Piatra Neamț - în 2015, la 30 de ani.

