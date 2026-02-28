Wizz Air suspendă temporar zborurile către Israel și destinații din Orientul Mijlociu. Alte companii au anunțat măsuri similare.

Pe fondul atacului lansat de Israel și SUA în Iran, compania aeriană Wizz Air a anunțat suspendarea tuturor zborurilor către Israel și alte trei destinații, până pe 7 martie. Și alte companii au anunțat măsuri similare.

În contextul escaladării situației din Orientul Mijlociu, ca urmare a atacului asupra Iranului declanșat sâmbătă dimineață de Israel și SUA, compania aeriană Wizz Air a anunțat anularea zborurilor până în data de 7 martie.

Wizz Air confirmă că, în urma recentei escaladări a situației de securitate din Iran, compania aeriană suspendă toate zborurile către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman, cu efect imediat, până la data de 7 martie inclusiv, potrivit reprezentanților companiei aeriene

„Compania aeriană monitorizează îndeaproape evoluția situației și rămâne în contact permanent cu autoritățile locale și internaționale, agențiile de siguranță aeriană, autoritățile de securitate și organismele guvernamentale relevante”, au transmis reprezentanții companiei aeriene.

Deciziile operaționale vor continua să fie „revizuite”, iar programul de zboruri poate fi „ajustat” pe măsură ce situația evoluează. Pasagerii cu rezervări afectate vor fi contactați direct cu informații privind opțiunile lor, mai arată compania.

Și TAROM a anunțat sâmbătă că suspendă temporar zborurile către Tel Aviv, pentru perioada 28 februarie – 3 martie 2026, inclusiv.

Printre companiile care au suspendat temporar zborurile din cauza situației din regiune se regăsesc KLM și Lufthansa.

Autoritățile israeliene au anunțat închiderea temporară a spațiul aerian al Israelului și aeroportului internațional Ben Gurion din Tel Aviv pentru zborurile civile până la data de 3 martie 2026.

