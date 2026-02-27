  • Flux RSS
Administrație

4 miliarde de € costă soluțiile pentru traficul din Cluj. Emil Boc: „Metroul, centura și trenul metropolitan ne duc la alt nivel”.

Primarul Emil Boc a explicat că în Cluj există trei cauze mari ale traficului și tot atâtea soluții.

Peste 4 mld. euro costă soluțiile pentru decongestionarea traficului din Cluj | Foto: monitorulcj.ro Peste 4 mld. euro costă soluțiile pentru decongestionarea traficului din Cluj | Foto: monitorulcj.ro

 

 


 

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc a enumerat cauzele traficului din muncipiu și zona metropolitană.


 

 


3 cauze și tot atâte soluții pentru aglomerația din Cluj

Sunt trei cauze mari. În primul rând, cei care circulă în municipiul Cluj-Napoca, dintr-o parte în alta a orașului pentru a ajunge la:

  • locul de muncă
  • la creșă
  • la grădiniță
  • la orice

Al doilea motiv este legat de cei care vin la muncă în Cluj-Napoca, din Florești sau din alte părți ale județului. Vin și pleacă din Cluj-Napoca. A treia sursă de aglomerație este traficul de tranzit. Multe mașini parcurg municipiul, deși nu au legătură cu orașul”, a spus Emil Boc, vineri, 27 februarie 2026, în cadrul unei conferințe de presă susținută la Primăria Cluj-Napoca.


Edilul a explicat că drumul expres de la Tureni (DEx-4) a eliminat o parte din traficul greu care nu este necesar. Au fost scoase TIR-urile din oraș.

„Din nefericire nu avem numai TIR-uri ca trafic de tranzit”, a mai spus Emil Boc.


Peste 4 miliarde de euro costă soluțiile pentru traficul din Cluj

Primarul a prezentat și cele trei soluții pentru decongestionarea traficului din Cluj.

„Soluția pentru decongestionare există. Este împărțită în trei. Trenul metropolitan, pentru cei care vin și pleacă. Acest proiect va aduce o schimbare radicală de mobilitate în zona noastră a Clujului. Venim mult mai repede la muncă, fără mașină, până în centru Clujului, conectare cu un bilet universal, tren-autobuz. Din 30 în 30 de minute pe o rază de aproape 100 de km din jurul municipiului Cluj-Napoca. Este un proiect major care duce la decongestionarea traficului din Cluj și la o mobilitate verde alternativă, așa cum am văzut peste tot oriunde am coborât într-un oraș mare, acolo vedem conexiunea dintre tren, metrou și autobuz”, a mai precizat Emil Boc. 

O altă soluție amintită de primarul municipiului Cluj-Napoca a fost proiectul centurii metropolitane.

„Proiectul centurii metropolitane ne ajută să decongestionăm zona de trafic Florești - Baciu și partea care ține de Calea Turzii, ca să ajungem din Baciu pe Calea Turzii fără să mai trecem prin Cluj-Napoca, dar și tronsonul 1 Florești - Cluj-Napoca, lărgirea de la 2 la 4 benzi. Se mai construiește un drum prin spate pe la Vivo. Ajută și asta la decongestionarea traficului, dar centura de doar o treime din rezolvarea problemei aglomerației. Celelalte două treimi sunt metroul și trenul metropolitan. Asta ne spun toți specialiștii”, a mai spus Emil Boc.

A fost amintit și metroul, una din marile soluții pentru relaxarea traficului.

Metroul asigură în interiorul orașului, în special axa est-vest posibilitatea unei circulații fără mașină și alternativă verde nepoluantă și care trece în alt nivel de dezvoltare. Clujul a trecut într-un alt nivel de dezvoltare, odată cu realizatrea Austostrăzii Transilvania (A3), a centurii Vâlcele - Apahida. Am trecut la nivelul următor. Să vă gânditiți unde va ajunge Clujul, la ce nivel, când aceste proiecte mari, cu toate greutățile facerii, vor fi finalizate. Aceste soluții, însumat costă peste 4 miliarde de euro (doar Metroul costă aproximativ 2 mld. € - ). La asta am lucrat”, a conchis Emil Boc.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI:

Primăria Cluj-Napoca a DENUNȚAT contractul centurii metropolitane, tronson 2. Emil Boc: „Există suspiciuni de fraudă!”

Pulsul de pe șantierul Metroului din Cluj. Care este stadiul piloților pentru puțul de lansare al „cârtițelor”?

„Primul venit, primul servit”! Cu ce orașe „se bate” Clujul pe fondurile europene pentru tren metropolitan?

Ultimele Stiri
abonare newsletter