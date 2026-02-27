4 miliarde de € costă soluțiile pentru traficul din Cluj. Emil Boc: „Metroul, centura și trenul metropolitan ne duc la alt nivel”.

Primarul Emil Boc a explicat că în Cluj există trei cauze mari ale traficului și tot atâtea soluții.

Peste 4 mld. euro costă soluțiile pentru decongestionarea traficului din Cluj | Foto: monitorulcj.ro

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc a enumerat cauzele traficului din muncipiu și zona metropolitană.

3 cauze și tot atâte soluții pentru aglomerația din Cluj

„Sunt trei cauze mari. În primul rând, cei care circulă în municipiul Cluj-Napoca, dintr-o parte în alta a orașului pentru a ajunge la:

locul de muncă

la creșă

la grădiniță

la orice

Al doilea motiv este legat de cei care vin la muncă în Cluj-Napoca, din Florești sau din alte părți ale județului. Vin și pleacă din Cluj-Napoca. A treia sursă de aglomerație este traficul de tranzit. Multe mașini parcurg municipiul, deși nu au legătură cu orașul”, a spus Emil Boc, vineri, 27 februarie 2026, în cadrul unei conferințe de presă susținută la Primăria Cluj-Napoca.

Edilul a explicat că drumul expres de la Tureni (DEx-4) a eliminat o parte din traficul greu care nu este necesar. Au fost scoase TIR-urile din oraș.

„Din nefericire nu avem numai TIR-uri ca trafic de tranzit”, a mai spus Emil Boc.

Peste 4 miliarde de euro costă soluțiile pentru traficul din Cluj

Primarul a prezentat și cele trei soluții pentru decongestionarea traficului din Cluj.

„Soluția pentru decongestionare există. Este împărțită în trei. Trenul metropolitan, pentru cei care vin și pleacă. Acest proiect va aduce o schimbare radicală de mobilitate în zona noastră a Clujului. Venim mult mai repede la muncă, fără mașină, până în centru Clujului, conectare cu un bilet universal, tren-autobuz. Din 30 în 30 de minute pe o rază de aproape 100 de km din jurul municipiului Cluj-Napoca. Este un proiect major care duce la decongestionarea traficului din Cluj și la o mobilitate verde alternativă, așa cum am văzut peste tot oriunde am coborât într-un oraș mare, acolo vedem conexiunea dintre tren, metrou și autobuz”, a mai precizat Emil Boc.

O altă soluție amintită de primarul municipiului Cluj-Napoca a fost proiectul centurii metropolitane.

„Proiectul centurii metropolitane ne ajută să decongestionăm zona de trafic Florești - Baciu și partea care ține de Calea Turzii, ca să ajungem din Baciu pe Calea Turzii fără să mai trecem prin Cluj-Napoca, dar și tronsonul 1 Florești - Cluj-Napoca, lărgirea de la 2 la 4 benzi. Se mai construiește un drum prin spate pe la Vivo. Ajută și asta la decongestionarea traficului, dar centura de doar o treime din rezolvarea problemei aglomerației. Celelalte două treimi sunt metroul și trenul metropolitan. Asta ne spun toți specialiștii”, a mai spus Emil Boc.

A fost amintit și metroul, una din marile soluții pentru relaxarea traficului.

„Metroul asigură în interiorul orașului, în special axa est-vest posibilitatea unei circulații fără mașină și alternativă verde nepoluantă și care trece în alt nivel de dezvoltare. Clujul a trecut într-un alt nivel de dezvoltare, odată cu realizatrea Austostrăzii Transilvania (A3), a centurii Vâlcele - Apahida. Am trecut la nivelul următor. Să vă gânditiți unde va ajunge Clujul, la ce nivel, când aceste proiecte mari, cu toate greutățile facerii, vor fi finalizate. Aceste soluții, însumat costă peste 4 miliarde de euro (doar Metroul costă aproximativ 2 mld. € - ). La asta am lucrat”, a conchis Emil Boc.

