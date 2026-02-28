Reclamă la păcănele și pastile de slăbit, pe un site al Guvernului: timp de un an, website-ul a fost transformat în panou publicitar

Platforma oficială data.gov.ro, aflată în subordinea Secretariatului General al Guvernului, a fost transformată timp de aproape un an într-un panou publicitar pentru cazinouri din Asia și pastile de slăbit.

Astfel, platforma oficială data.gov.ro, aflată în subordinea Secretariatului General al Guvernului (SGG), a fost transformată timp de aproape un an într-un panou publicitar pentru cazinouri din Asia și pastile de slăbit – prin mesaje automate scăpate complet de sub controlul administratorilor, potrivit Europa Liberă.

Statul român a devenit, fără să vrea, un instrument de „spălare” digitală a platformelor de gambling, transferându-le credibilitate în motoarele de căutare și expunând utilizatorii la riscuri de securitate.

Reclamele au fost șterse abia miercuri, 25 februarie, în urma explicațiilor solicitate de Europa Liberă pe marginea acestui subiect.

Portalul din subordinea Guvernului a făcut loc, timp de aproape un an, la sute de mesaje care promovau jocuri de păcănele sau lupte între cocoși de pe platforme asiatice, din țări precum Vietnam, Indonezia, Thailanda, dar și afaceri private din țări ca Arabia Saudită și Egipt

SGG acuză „utilizarea abuzivă”

Într-un răspuns pentru Europa Liberă, SGG recunoaște problema, despre care spune că a apărut ca urmare a „utilizării abuzive a secțiunii (pagina /user) și a mecanismului de înregistrare conturi”.

Secretariatul General al Guvernului spune că reclamele „nu reprezintă o formă de promovare sau tolerare intenționată din partea instituției”, ci „un abuz al unei funcționalități publice, care face obiectul verificărilor tehnice în curs”.

