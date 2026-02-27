Statele membre UE pot folosi bani pentru avorturi GRATUITE în cazul femeilor aflate în situații vulnerabile

Comisia Europeană a anunțat că statele membre UE pot folosi un fond social existent pentru a oferi avorturi gratuite femeilor aflate în situații vulnerabile.

Comisia Europeană (CE) a declarat joi, 26 februarie 2026, că statele membre pot utiliza un fond social existent al Uniunii Europene pentru a oferi avorturi gratuite femeilor care călătoresc din țări UE care restricționează accesul la avorturi sigure, relatează Reuters, citat de Agerpres.ro.

Avort GRATUIT pentru femeile din țări unde este interzis sau foarte scump

Executivul european a răspuns astfel campaniei pentru drepturile femeilor „My Voice, My Choice” („Vocea mea, Decizia mea”), care a propus crearea unui fond din bugetul UE pentru a acoperi costurile procedurilor de avort în străinătate pentru femeile din țări cu interdicții aproape totale, precum Malta și Polonia, sau pentru țările în care avorturile sunt greu accesibile, precum Italia și Croația.

Potrivit EFE, inițiativa cetățenească europeană „My Voice, My Choice” a strâns peste un milion de semnături în întreaga Uniune Europeană și a beneficiat și de susținerea Parlamentului European.

Deși nu s-a angajat să creeze un nou instrument de finanțare, așa cum solicita inițiativa, CE a sugerat că statele membre pot utiliza sau realoca resurse dintr-un fond social existent al UE pentru a oferi acces la avorturi sigure pe bază voluntară.

„Statele membre pot, dacă doresc, să utilizeze Fondul Social European + pentru a îmbunătăți accesul echitabil la servicii de sănătate legal disponibile și accesibile, inclusiv un avort sigur. De aceea, Comisia consideră că nu este necesar să facă o propunere pentru un act legislativ care să înființeze un fond nou”, a explicat executivul european.

