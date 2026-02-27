Sala Sporturilor „Horia Demian”, în condiții ca în „evul mediu”, șanse mari să fie preluată de Primăria Cluj-Napoca. Emil Boc: „Dorim să o modernizăm”.

Emil Boc a transmis că Primăria Cluj-Napoca dorește să preia cât mai rapid posibil Sala Sporturilor „Horia Demian” pentru modernizarea. Edilul a precizat că acolo, condițiile și dotările sunt „de evul mediu”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc a spus că la Sala Sporturilor „Horia Demian”, condițiile și dotarea sunt ca în evul mediu |Foto: Sergiu Tămaș - monitorulcj.ro

În cadrul unei conferințe de presă, Emil Boc a fost întrebat dacă municipalitatea dorește (în continuare) să preia Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca.

Emil Boc: E ca în evul mediu la Sala Spoturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca

Edilul a spus că acest lucru este în planul administrației clujene pnetru a putea renova clădirea.

„Noi am depus, până acum, trei hotărâri la Guvern, pentru preluarea Sălii Sporturilor «Horia Demian». Ne menținem disponibilitatea de a o prelua. Fără discuție. La fiecare minister am încercat. Dorim să o preluăm, în primul rând pentru a o moderniza. Din nefericire, iar aici nu mă refer la conducere, dotarea și condițiile de acolo (de la Sala Sporturilor din Cluj-Napoca - n. red.) sunt de evul mediu. Mergeți și comparați cu cele din sala BTarena (Sala Polivalentă - n.red.), care este la un nivel superior”, a declarat Emil Boc, vineri, 27 februarie 2026.

Potrivit edilului, preluare Sălii Sporturilor „Horia Demian”, de către administrația locală este un lucru care trebuia făcut acum 10 ani, de la Guvernul României (prin Ministerul Sportului, care nu mai există actualmente și care a fost înlocuit de Agenția Națională pentru Sport, înființată în iunie 2023).

„Preluarea este soluția necesară pentru a face sala atractivă și pentru a o integra mult mai bine, inclusiv cu oameni, care trebuie să fie parte a ecosistemului sportiv, indiferent dacă acea clădire aparține de Guvern sau de Primărie. Avem nevoie de investiții. Ministerul Sportului (când exista - n. red.) sau Agenția pentru Sport nu au investit nimic: un scaun, un aero condiționat măcar. Ca să nu mai vorbim de parchet de ultimă generație cum avem în BTarena sau iluminare LED. În acest moment sunt șanse mai mari să putem prelua sala, dar atâți saci plini de promisiuni am avut în ultimii 10 ani. Toți vin pe la Cluj și spun «da, însă nu au făcut nimic. Când am fost premier și am predat o parte din școli, atunci s-au predat și casele de cultură administrațiilor locale și urma să se continue demersul, să se meargă mai jos, inclusiv cu clădiri precum Sala Sporturilor, însă acolo s-a oprit”, a conchis Emil Boc.

Modernizare doar la platoul Sălii Sporturilor „Horia Demian”, la clădirea în sine, birocrația blochează renovarea

Primăria Cluj-Napoca și-a anunțat, în nenumărate rânduri disponibilitatea de a prelua Sala Sporturilor „Horia Demian”, însă nu s-a concretizat nimic până acum, iar din această cauză, clădirea nu poate fi renovată. Mai mult, chiar și Consiliul Județean Cluj a încercat să preia sala, tot pentru a o aduce la standarde moderne, însă fără succes.

În urmă cu mai bine de cinci ani, Primăria și-a exprimat intenția de preluare a Sălii Sporturilor în administrare, însă demersul nu s-a concretizat.

Totuși ceva s-a modernizat în zonă. Este vorba de platoul Sălii Sporturilor „Horia Demian”

La începutul lunii iulie 2023, lucrările de modernizare a platoului de la Sala Sporturilor „Horia Demian” au intrat faza de recepție, iar ulterior lucrările au fost inaugurate printr-o serie de activități sportive.

„Am ajuns să cerem Guvernului să ne dea voie să ne cheltuim banii ca să modernizăm o porțiune din teritoriul Clujului care nu ține de noi. E un pic aiurea. Nu trebuie hotărâre de Guvern, trebuie acordul Ministerului Tineretului care să spună «da, vă lăsăm să faceți și acolo modernizarea așa cum este planul întregului platou de la Sala Sporturilor»”, declara primarul Emil Boc, în iulie 2023.

