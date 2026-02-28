Weekend cu temperaturi în creștere și maxime de 11 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea continuă să se încălzească ușor, iar maximele vor ajunge la 11 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru sâmbătă, 28 februarie| Foto: monitorulcj.ro

Sâmbătă, 28 februarie, temperaturile vor fi în creştere şi se vor situa peste mediile multianuale specifice perioadei. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat.

Temperaturile maxime se vor situa între 5 -16 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -12 grade şi 5 grade Celsius.

În Cluj, avem parte de soare cu dinți. Astfel, după o dimineață rece, termometrele vor indica 11 grade Celsius pe parcursul zilei, iar minima termică va fi de -4 grade Celsius. Cerul va fi preponderent senin, cu înnorări locale și temporare, dar cu șanse minime de precipitații. Vântul va sufla slab și moderat.

Duminică, temperaturile vor mai urca un grad, astfel că maximele termice vor ajunge la 12 grade Celsius, iar vremea va fi în general frumoasă.

