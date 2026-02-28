Fost șef al IPJ Gorj, pensionar special, pus de ministrul USR al Economiei la conducerea fabricii de armament Sadu. Viorel Salvador Caragea a absolvit Școala de Subofițeri de Poliție.

Ex-șef al IPJ Gorj, acum pensionar special, Viorel Salvador Caragea a fost pus de ministrul USR al Economiei, Irinel Dărău, la conducerea uzinei de armament Sadu. Caragea este un apropiat al ministrului Apărării, Radu Miruță (USR), fost ministru al Economiei și fost candidat la primăria orașului Târgu Jiu.

Fostul șef al Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, Viorel Salvador Caragea, a fost numit, marți, 24 februarie, administrator special la Uzina Mecanică Sadu, prin ordin al ministrului Economiei, notează Defapt.ro, potrivit informațiilor publicate de TVSud.

Decizia vine în contextul în care unitatea din județul Gorj, parte a industriei naționale de apărare, se află în coordonarea Ministerul Economiei, condus de Irineu Darău (USR).

Fost șef al IPJ Gorj, pensionar special, pus de ministrul USR al Economiei la conducerea fabricii de armament Sadu. Viorel Salvador Caragea a absolvit Școala de Subofițeri de Poliție.

Potrivit informațiilor din CV, Salvador Caragea a studiat, între 1989 și 1990 la Şcoala Militară de Subofiţeri Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina.

Prima sa slujbă menționată în CV este: „1994 - 2000: ofiţer operativ II şi specialist II, poliţie rutieră, Poliţia Municipiului Tg.Jiu”. Din 2009 în 2015 a condus poliția județeană Gorj, iar ulterior a ajuns în fruntea Şcolii de câini de la Sibiu - Centrul chinologic.

„Polițistul lui Ponta”

Caragea a fost denumit şi „poliţistul lui Ponta” din cauza faptului că a condus timp de şase ani (2009 - 2015) Inspectoratul de poliţie al judeţului din care şi Victor Viorel Ponta a fost ales în mai multe rânduri parlamentar, semnala în 2017 publicația Adevărul, notează Defapt.ro

În 1997, Caragea a absolvit și Facultatea de Tehnologia Construcțiilor de Mașini, la Petroșani.

De altfel, Salvador Caragea a fost membru USR pentru o singură zi, iar ulterior s-ar fi transferat la AUR.

Într-o declarație pentru G4Media, fostul polițist a recunoscut că îl știe pe ministrul USR al Apărării, Radu Miruță:

„Domnul Miruță este viceprim-ministru al țării. Îl cunosc de când era un tânăr. L-am cunoscut pe tatăl dumnealui mai mult. A fost președintele Tribunalului Gorj.(...).Dacă lucrezi 27 de ani în Poliție… Ce treabă are domnul Miruță cu treaba asta?”.

