Trenul metropolitan: Oferta pentru cele șapte trenuri electrice, declarată inacceptabilă. Licitația va fi reluată.

Primăria Cluj-Napoca a primit o singură ofertă, incompletă, pentru achiziția a șapte trenuri electrice destinate transportului metropolitan. Astfel, licitația va fi reluată în condițiile în care oferta a fost declarată inacceptabilă.

Oferta pentru cele șapte trenuri electrice, declarată inacceptabilă. Licitația pentru trenul metropolitan Cluj va fi reluată.|Foto: pexels.com

În cadrul procedurilor pentru achiziția materialului rulant pentru transportul metropolitan din Cluj, care vizau achiziția a 7 trenuri electrice, a fost înregistrată o singură ofertă din partea firmei poloneze PESA, care s-a dovedit a fi incompletă.

Oferta a fost respinsă, iar licitația va fi reluată, semnalează Clubferoviar.ro

Trenul metropolitan: Oferta pentru cele șapte trenuri electrice, declarată inacceptabilă. Licitația va fi reluată.

Primăria Cluj-Napoca a declarat inacceptabilă oferta primită din partea PESA pentru șapte trenuri electrice metropolitane.

Pe 18 decembrie era așteptată depunerea ofertelor la licitație, dar oferta depusă de companie înregistra mai multe lipsuri, precum oferta tehnică și documentele de calificare, arată informațiile disponibile în SEAP.

Membrii comisiei de evaluare declară oferta prezentată de ofertantul POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPÓLKA AKCYJNA inacceptabilă în temeiul art. 137, alin. 2), lit. k) din HG nr. 395/2016, conform căruia:

„(2) În condiţiile art. 215 alin. (4) din Lege, oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii: k) în cazul în care unei oferte îi lipsește una din cele două componente, aşa cum sunt precizate la art. 3 alin. (1) lit. h) din Lege”, şi totodată oferta este respinsă în baza art. 137, alin. 1) din HG nr. 395/2016 conform căruia: „art. 137 (1) Comisia de evaluare are obligaţia de a respinge ofertele inacceptabile, neconforme şi neadecvate. Întrucât nu există un alt ofertant, se impune anularea procedurii de achizitie în baza art. 212, alin.(1), lit. a) din Legea nr. 98/2016”, se arată în raportul procedurii, conform sursei citate.

Licitația viza achiziția a șapte rame electrice pentru transportul metropolitan de călători, plus mentenanță și reparații pentru o perioadă de 15 ani și posibilitatea suplimentării perioadei de mentenanță și reparații cu încă 15 ani (mentenanță totală până la 30 de ani).

Serviciile sunt necesare pentru funcționarea respectivelor rame electrice, iar proiectul include și instruirea personalului în ceea ce privește exploatarea, deservirea ramelor electrice și a aplicațiilor software aferente, precum și transportul, asigurarea, operarea si asistența tehnică în perioada de garanție.

Valoarea totală estimată este între 333.800.000 lei fără TVA și 443.600.000 lei fără TVA, fiind compusă din:

*224.000.000 lei fără TVA – achiziție trenuri;

*109.800.000 lei fără TVA – mentenanță și reparații necesare pentru funcționarea trenurilor pentru o perioadă de 15 ani;

*109.800.000 – pentru posibilitatea extinderii mentenanței și reparațiilor necesare pentru funcționarea trenurilor pentru o perioadă de încă 15 ani.

Proiectul este finanțat din Fonduri Europene Nerambursabile prin Programul Transport 2021-2027, de la bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor, bugetul local prin UAT Municipiul Cluj-Napoca, UAT Comuna Gârbău, UAT Comuna Baciu, UAT Comuna Apahida, UAT Comuna Jucu, UAT Comuna Bonțida și Consiliul Județean Cluj, alte surse legal constituite identificate pe parcurs.

Trenul metropolitan va revoluționa mobilitatea urbană

Trenul metropolitan, un proiect însemnat pentru Cluj din perspectiva creșterii mobilității, reprezintă o soluție alternativă de transport care va conecta zona metropolitană printr-un serviciu feroviar modern.

În toamna anului trecut, Primăria Cluj-Napoca încheia un parteneriat cu comunele din zona metropolitană pentru realizarea proiectului trenului metropolitan.

CITEȘTE ȘI:

Primăria încheie un parteneriat cu CFR pentru realizarea trenului metropolitan Cluj

În luna noiembrie, Primăria Cluj-Napoca a pus în dezbatere publică Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru Trenul Metropolitan Cluj, proiect în valoare de peste 250 de milioane de euro.

Cu un traseu de 48,8 km, 23 de stații, și legături strategice cu metroul și autobuzele, proiectul trenului metropolitan Cluj promite să transforme radical mobilitatea în zona metropolitană.

Proiectul trenului metropolitan Cluj vizează realizarea infrastructurii feroviare, rutiere și pietonale, și include patru pasaje subterane pietonale, cu un punct intermodal în zona Aeroportului (stațiile Piața 1 Mai, Fabricii de Zahăr, IRA și Aeroportul Internațional „Avram lancu”). În plus, pe traseul trenului metropolitan vor fi realizate opt parcări auto (stațiile Gârbău, Rădaia, Hoia, Dezmir, Apahida, Câmpenești, Jucu de Jos, Bonțida).

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: