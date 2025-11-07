250 mil. euro pentru Trenul Metropolitan Cluj. PUZ-ul proiectului, pus în dezbatere publică.

Primăria Cluj-Napoca a pus în dezbatere publică Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru Trenul Metropolitan Cluj, proiect în valoare de peste 250 de milioane de euro.

PUZ-ul Trenului Metropolitan Cluj a fost pus în dezbatere publică |Foto: monitorulcj.ro

Cu un traseu de 48,8 km, 23 de stații, și legături strategice cu metroul și autobuzele, proiectul Trenului Metropolitan Cluj promite să transforme radical mobilitatea în zona metropolitană.

Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 cu privire la consultarea publică și transparența decizională referitoare la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Tren metropolitan Gilău-Florești- Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonțida – Etapa 1 a sistemului de transport metropolitan Cluj Magistrala 1 de Metrou și Tren Metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea – COMPONENTA 1. MAGISTRALA 1 DE METROU.

Lungimea totală a traseului este de 48,8 km și va acoperi principalele localități din zona metropolitană, de la Bonțida până în Rădaia, cu opriri în puncte strategice precum Baciu, Apahida și Florești. În orele de vârf (6.00 – 19.00), trenul va circula la un interval de 30 de minute în ambele direcții și va permite astfel acces rapid către centrul municipiului Cluj-Napoca - în mai puțin de 30 de minute din zonele limitrofe.

Trenul Metropolitan Cluj, proiect de peste 250 milioane de euro

Valoarea proiectului trenului metropolitan este de 250 de milioane de euro.

Trenul metropolitan va avea 23 de stații, inclusiv unele nou propuse pentru a crește accesibilitatea. Proiectul prevede și infrastructură auxiliară majoră, precum:

Pasaj subteran rutier pe strada Fabricii de Zahăr pentru fluidizarea traficului.

pe strada Fabricii de Zahăr pentru fluidizarea traficului. Pasaj pietonal subteran care va lega gara Florești-Napoca de aeroportul Avram Iancu.

care va lega gara Florești-Napoca de aeroportul Avram Iancu. Legături cu rețeaua de metrou la stația Viitorul și zona IRA, unde se vor intersecta metroul, trenul metropolitan și culoarul de nord.

Trenul metropolitan Cluj, un nou etalon pentru mobilitatea urbană din România | Randare proiect

Integrarea cu rețeaua de transport public urban

Un aspect esențial al acestui proiect este integrarea trenului metropolitan cu rețeaua actuală de transport public, respectiv tramvaiul, autobuzul și troleibuzul. Potrivit declarațiilor oficiale, un hub important va fi amenajat în zona IRA, unde se vor intersecta culoarul de nord, metroul și trenul metropolitan și va creată astfel o adevărată poartă de interconectare a tuturor mijloacelor de transport în comun. Din această zonă, călătorii vor putea accesa rapid orice direcție a orașului.

Despre Trenul Metropolitan Cluj

Lungimea traseului de tren metropolitan: 48,8 km

Numărul de stații: 23

Lungim interstație medie: 2,12 km

Numărul de remize: 1 (construcție prevăzută cu instalații de spălare și de ventilare, precum și cu un mic atelier de reparații, folosită pentru adăpostirea locomotivelor, a vagoanelor etc.)

30 trenuri pe zi

Frecvența de circulație: 1 tren pe oră între orele 05.00 și 06.00 / 2 trenuri pe oră între orele 06.00 și 19.00 / 1 tren pe oră între orele 19.00 și 22.00

Timp total de călătorie: 65 minute (1 oră și 5 minute)

Viteză comercială: 45 km/h

Etapa consultării publice pentru PUZ-ul Trenului Metropolitan Cluj are loc în perioada 6 - 20 noiembrie 2025. Persoanele interesate pot trimite propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ la adresa de e-mail: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților, nr. 7 sau la orice primărie de cartier

