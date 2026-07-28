Primele sectoare modernizate ale căii ferate Cluj – Oradea, redeschise circulației în 2027

Primele sectoare modernizate ale căii ferate Cluj – Oradea ar putea fi redeschise circulației în 2027. Totodată, întregul proiect care va reconecta Transilvania cu frontiera Ungariei urmează să fie încheiat în 2028.

Primele sectoare modernizate ale căii ferate Cluj – Oradea, redeschise circulației în 2027|Foto: monitorulcj.ro

Primele sectoare modernizate ale căii ferate Cluj – Oradea ar urma să fie redeschise circulației în 2027, potrivit unui anunț făcut luni de reprezentanții Ministerului Transporturilor.

Între timp, lucrările avansează pe toate cele patru sectoare ale proiectului de modernizare a liniei feroviare, unul dintre cele mai ample proiecte în domeniul infrastructurii feroviare din România.

Primele sectoare modernizate ale căii ferate Cluj – Oradea, redeschise circulației în 2027

Stadiul montării șinei se deșfășoară în diverse etape:

*peste 70% pe lotul 1 Cluj-Napoca – Aghireșu,

*80% pe lotul 2 Aghireșu – Poieni,

*30% pe lotul 3 Poieni – Aleșd

*65% pe lotul 4 Aleșd – Frontieră Ungaria.

Pe șantiere sunt montate zilnic peste doi kilometri de șină și traverse și sunt utilizate sute de tone de piatră spartă. În paralel, continuă lucrările de electrificare, construcția ultimelor poduri și amenajarea stațiilor și punctelor de oprire de pe traseu.

„Suntem foarte optimiști că până la 31 august vom atinge toate jaloanele europene asumate prin PNRR”, a anunțat Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Redeschiderea circulației pe primele sectoare modernizate dintre Cluj și Oradea ar putea avea loc în 2027. Totodată, proiectul integral trebuie realizat până în 2028, pentru reconectarea feroviară a Transilvaniei cu frontiera Ungariei.

2028 sau 2029? Întârzieri și avertisment pentru constructori

În ianuarie 2024, CFR anunța demararea lucrărilor de modernizare a căii ferate Cluj – Episcopia Bihor.

De la debutul proiectului, lucrările au fost împărțite pe patru loturi. Astfel, în timp ce unele secțiuni au înregistrat un avans semnificativ în teren, pe alte sectoare șantierele ar putea fi închise abia în 2029, anunța la începutul lunii iunie fostul secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Ionuț Săvoiu.

În prezent, viteza medie a trenurilor din România este de sub 43 km/h, iar una dintre explicații este numărul mare de porțiuni pe care există șantiere, majoritatea cu întârzieri.

„Între Cluj și Episcopia Bihor avem anumite loturi care vor fi 90% gata în vara asta. Sunt proiecte care se vor termina în 2028. Este clar că vom avea un câștig de viteză. Dacă se finalizează, așa cum ne așteptăm, în 2028 și Sighișoara – Brașov, în momentul acela, distanța va fi parcursă mult mai ușor.

Vor mai fi însă segmente pe ruta Cluj – Episcopia Bihor care se vor închide în 2029”, a declarat fostul secretar de stat Ionuț Săvoiu, potrivit HotNews.ro

Obiectivul asumat de România este ca până în august 2026 să fie atinse stadiile fizice renegociate cu reprezentanții Comisiei Europene: 90% pe primele două loturi, 50% pe lotul 3 și 70% pe lotul 4, astfel încât întreaga magistrală să fie finalizată până la sfârșitul anului 2027.

În martie 2026, premierul Ilie Bolojan avertiza constructorii care lucrează la electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj-Napoca - Oradea că au la dispoziție un termen de patru luni pentru a intensifica lucrările pe segmentele critice.

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