120 de noi locuri pentru creșă și grădiniță, în cartierul Iris. Emil Boc: „La Cluj-Napoca, educația rămâne pe primul loc”.

Din noul an școlar, 120 de copii vor beneficia de condiții moderne la creșă și grădiniță, în urma unei investiții în infrastructura educațională realizată în cartierul Iris.

120 de noi locuri pentru creșă și grădiniță, în cartierul Iris. Emil Boc: „La Cluj-Napoca, educația rămâne pe primul loc”.|Foto: Emil Boc - Facebook

O nouă unitate educațională, realizată prin sprijinul administrației locale, a fost finalizată în cartierul clujean Iris.

O nouă unitate educațională, realizată cu sprijinul Primăriei Cluj-Napoca, a fost finalizată în cartierul Iris|Foto: Emil Boc - Facebook

„Lucrările au fost finalizate, iar din această toamnă, 120 de copii: 60 pentru creșă și 60 pentru grădiniță, altfel spus 3 grupe pentru creșă și 3 grupe pentru grădiniță, toți acești copii vor beneficia de o unitate educațională cu dotări de ultimă generație”, a anunțat primarul Clujului Emil Boc.

120 de noi locuri pentru creșă și grădiniță, în cartierul Iris. Emil Boc: „La Cluj-Napoca, educația rămâne pe primul loc”

Primăria impune constructorilor din oraș, care doresc să investească în Cluj, asigurarea infrastructurii educaționale – creșă, grădiniță și școală, dacă în zonă nu există facilități educaționale.

Edilul Emil Boc, în vizită la noua unitate educațională: 120 de copii vor beneficia de condiții moderne de studiu|Foto: Emil Boc - Facebook

„La Cluj-Napoca, construiești, dar trebuie să ai și școală, creșă și grădiniță”, a explicat primarul Emil Boc.

Astfel, în urma colaborării dintre investitori cu Primăria Cluj-Napoca, care a realizat finisajele interioare, instalațiile electrice și sanitare la noua unitate de învățământ, copiii vor beneficia de un nou spațiu de studiu modern, care va fi functional din noul an școlar 2026-2027.

Investiție în infrastructura educațională din Cluj-Napoca|Foto: Emil Boc - Facebook

Clădirea are o suprafață construită desfășurată de 583 mp și este amplasată pe un teren de 2.000 mp.

Spațiul este dotat la ultimele standarde la nivel energetic și de siguranță, proiectul incluzând panouri fotovoltaice, centrală de detecție și avertizare la incendiu și alte sisteme automate pentru asigurarea unui mediu de calitate pentru copii și educatori.

„E un act de responsabilitate, dar și de colaborare între public și privat. Când ne respectăm fiecare atribuțiile, pot ieși lucruri de calitate, astfel încât copiii din Cluj să aibă acces la un act educațional de cel mai înalt nivel. La Cluj-Napoca educația a fost și rămâne pe primul loc”, a mai spus edilul Emil Boc.

120 de noi locuri pentru creșă și grădiniță, în cartierul Iris. Emil Boc: „La Cluj-Napoca, educația rămâne pe primul loc”|Foto: Emil Boc - Facebook

Peste 30 de școli, creșe și grădinițe din Cluj-Napoca beneficiază de investiții de reabilitare și modernizare din fonduri europene în valoare de 100 de milioane de euro.

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