Magistrala feroviară Cluj – Oradea: Secțiunile întârziate din teren ar putea fi încheiate abia în 2029

Deși modernizarea celor patru segmente ale căii ferate Cluj – Oradea - frontieră Ungaria trebuia să fie realizată în 2026, lucrările la anumite secțiuni feroviare ar putea fi încheiate abia în 2029.

Magistrala feroviară Cluj – Oradea: Secțiunile întârziate din teren ar putea fi încheiate abia în 2029|Foto: monitorulcj.ro

În ianuarie 2024, CFR anunța demararea lucrărilor de modernizare a căii ferate Cluj – Episcopia Bihor.

De la debutul proiectului, lucrările au fost împărțite pe patru loturi. Astfel, în timp ce unele secțiuni au înregistrat un avans de aproape 90% în teren, pe alte sectoare șantierele ar putea fi închise abia în 2029, potrivit fostului secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Ionuț Săvoiu, notează HotNews.ro

Magistrala feroviară Cluj – Oradea: Secțiunile întârziate din teren ar putea fi încheiate abia în 2029

În prezent, viteza medie a trenurilor din România este de sub 43 km/h, iar una dintre explicații este numărul mare de porțiuni pe care există șantiere, majoritatea cu întârzieri.

„Între Cluj și Episcopia Bihor avem anumite loturi care vor fi 90% gata în vara asta. Sunt proiecte care se vor termina în 2028. Este clar că vom avea un câștig de viteză. Dacă se finalizează, așa cum ne așteptăm, în 2028 și Sighișoara – Brașov, în momentul acela, distanța va fi parcursă mult mai ușor.

Vor mai fi însă segmente pe ruta Cluj – Episcopia Bihor care se vor închide în 2029”, a declarat fostul secretar de stat Ionuț Săvoiu, potrivit sursei citate.

Obiectivul asumat de România este ca până în august 2026 să fie atinse stadiile fizice renegociate cu reprezentanții Comisiei Europene: 90% pe primele două loturi, 50% pe lotul 3 și 70% pe lotul 4, astfel încât întreaga magistrală să fie finalizată până la sfârșitul anului 2027.

Magistrala feroviară Cluj-Oradea este împărțită pe patru sectoare, iar până la finalul verii acestea trebuie să atingă următoarele praguri de execuție:

*Pentru primele două loturi, Cluj-Napoca-Aghireșu și Aghireșu – Poieni, 90%;

*Pentru al treilea lot, Poieni-Aleșd, 50%;

*Pentru al patrulea lot, Aleșd – Frontiera Ungaria, 70%

Alocări suplimentare din granturile PNRR

La finalul lunii trecute, ministrul Radu Miruță anunța că Ministerul Transporturilor analizează posibilitatea transferului unor fonduri PNRR – granturi europene – pentru realizarea lucrărilor la calea ferată Cluj – Oradea.

Fondurile ar putea fi redirecționate de la două loturi din Autostrada Moldovei (Bacău – Pașcani), care nu vor fi gata până la 31 august.

„Există niște semne de întrebare pe care le analizăm în această săptămână despre ce decizie e sănătos, din punctul ăsta, a fi luată, pentru a nu rata niște bani.

Sunt patru loturi din autostrada A7 - două loturi care vor fi finalizate, nu doar conform constructorului, ci conform și supervizorului de proiect, și există alte două loturi în jurul Bacău, Bacău - Pașcani, asupra cărora analizăm dacă este curajos să spunem că le vom finaliza așa cum cere Comisia Europeană, date în circulație până la 31 august. Am identificat o posibilitate pe care o confirmăm în această perioadă cu Comisia Europeană dacă putem să facem un switch, pentru că avem de asemenea trei loturi pe calea ferată Timișoara-Lugoj și Cluj-Oradea, care sunt mai avansate și care sunt finanțate prin împrumut, nu prin grant. Dacă există un risc mai mare ca loturile de autostradă finanțate prin grant să nu poată fi terminate, asta înseamnă că pierdem acei bani și analizăm pe documente, explicând Comisiei așa cum stau lucrurile, dacă ar fi posibil ca banii din grant asociați unor loturi pe care le analizăm dacă vor fi terminate sau nu să-i mutăm ca sursă spre proiectele de feroviar, unde vor fi terminate aceste lucrări, ca să minimizăm riscul pierderii acestor sume de bani”, a anunțat ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță.

La sfârșitul lunii martie a fost emisă autorizația de construire pentru secțiunea defileului dintre Vadu Crișului și Poieni din cadrul magistralei feroviare Cluj-Oradea.

Anterior, premierul Ilie Bolojan avertiza constructorii care lucrează la electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj-Napoca - Oradea că au la dispoziție un termen de patru luni pentru a intensifica lucrările pe segmentele critice, în caz contrar existând riscul unor corecții financiare de până la 200 de milioane de euro.

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