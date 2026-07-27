Autostrada Transilvania: „Tronsonul-muzeu” Zimbor – Poarta Sălajului, deschis circulației la jumătatea lunii august

Cei 12 km ai secțiunii Zimbor – Poarta Sălajului (A3) ar putea fi deschiși circulației la jumătatea lunii august, odată cu finalizarea lucrărilor la nodul rutier de la Românași.

Autostrada Transilvania: „Tronsonul-muzeu” Zimbor – Poarta Sălajului, deschis circulației la jumătatea lunii august.|Foto: proinfrastructura.ro

Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat că segmentul dintre Zimbor – Poarta Sălajului (12 km) ar putea fi recepționat și deschis circulației la mijlocul lunii august.

Reacția directorului CNAIR vine în contextul acuzațiilor lansate de secretarul de stat în Transporturi Horațiu Cosma, care semnala că deși lucrările au fost finalizate, „tronsonul-muzeu” nu a fost recepționat.

Autostrada Transilvania: „Tronsonul-muzeu” Zimbor – Poarta Sălajului, deschis circulației la jumătatea lunii august

„Vineri, 24 iulie, antreprenorul a notificat oficial CNAIR că lucrările pe lotul Zimbor – Poarta Sălajului sunt finalizate. Stadiul fizic: 99,40%. Duminică, la nici 48 de ore distanță, un secretar de stat descoperea deja «amânări artificiale». Probabil cel mai rapid weekend de lucru din istoria Ministerului Transporturilor”, a reacționat, marți, directorul CNAIR prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Astfel, secțiunea de 12 km va putea fi deschisă circulației după încheierea lucrărilor la nodul rutier de la Românași.

Sursa: Cristian Pistol - Facebook

„Lotul Zimbor – Poarta Sălajului are 12 kilometri. Ca să circuli pe ei, ai nevoie de două noduri rutiere: Zimbor, ca să intri și Românași, ca să ieși. Sunt contracte distincte, în curs de finalizare. Dacă aș recepționa astăzi doar lotul, fără noduri, aș avea exact ce mi se reproșează: 12 kilometri de asfalt perfect pe care nu poate intra nicio mașină. O autostradă-muzeu autentică, cu recepție festivă și zero kilometri în circulație”, a explicat Cristian Pistol în mesajul său.

Astfel, recepția la terminarea lucrărilor va fi programată, cel mai probabil, la jumătatea lunii august, pentru tot pachetul: lotul Zimbor – Poarta Sălajului plus nodurile Zimbor și Românași.

„Imediat după recepție, se deschide circulația pe acest nou sector de autostradă. Real, cu mașini, nu cu declarații”, a adăugat directorul CNAIR.

Până atunci, pe șantier se lucrează la ultimele finisaje, iar la CNAIR se parcurg etapele legale de recepție — rapoartele supervizorului și proiectantului, auditul de siguranță rutieră, constituirea comisiei.

Anterior, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, anunța că lucrările pe acest segment de autostradă au fost încheiate, însă în lipsa recepției, circulația rutieră nu a fost permisă.

Autorizația de construire pentru nodul rutier Românași (A3) a fost emisă în toamna anului trecut. Nodul rutier Românași va asigura accesul pe și dinspre Autostrada Transilvania (subsecțiunea Zimbor – Poarta Sălajului), DN1F și DJ108A, până la finalizarea subsecțiunii Poarta Sălajului – Zalău.

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