Percheziții în Aghireșu, într-un dosar de delapidare: materiale de construcții furate de pe șantierul de modernizare a liniei de cale ferată Cluj-Napoca – Oradea

Furt de pe șantierul căii ferate Cluj – Oradea: cercetări într-un dosar de delapidare, inițiate de polițiștii de la Transporturi din Cluj.

Percheziții în Aghireșu, într-un dosar de delapidare: materiale de construcții furate de pe șantierul de modernizare a liniei de cale ferată Cluj-Napoca – Oradea|Foto: IPJ Cluj

Polițiștii clujeni de la Transporturi au efectuat, duminică, percheziții domiciliare într-un dosar de delapidare și furt de materiale de construcții.

Furt de pe șantierul căii ferate Cluj – Oradea: cercetări într-un dosar de delapidare, inițiate de polițiștii de la Transporturi din Cluj|Foto: IPJ Cluj

Potrivit cercetărilor, există suspiciuni rezonabile că materialele de construcții despistate la locuința unui bărbat din Aghireșu provin de pe șantierul de modernizare a căii ferate Cluj – Oradea.

Percheziții în Aghireșu, într-un dosar de delapidare: materiale de construcții furate de pe șantierul de modernizare a liniei de cale ferată Cluj-Napoca – Oradea

Duminică, polițiștii din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj-Napoca au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară în comuna Aghireșu, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de delapidare și furt de materiale de construcții.

„În urma activităților desfășurate, la imobilul unui bărbat de 35 de ani, au fost identificate mai multe bunuri constând în materiale de construcții, cu privire la care există suspiciunea rezonabilă că provin de pe șantierul de modernizare a liniei de cale ferată Cluj-Napoca – Oradea”, potrivit informării publicate de IPJ Cluj.

Percheziții în Aghireșu, într-un dosar de delapidare: materiale de construcții furate de pe șantierul de modernizare a liniei de cale ferată Cluj-Napoca – Oradea|Foto: IPJ Cluj

Prejudiciul cauzat urmează să fie stabilit cu exactitate pe parcursul cercetărilor.

„Până în prezent, o parte din bunurile susceptibile a proveni din activitatea infracțională a fost identificată și recuperate”, menționează sursa citată.

Materiale de construcție furate de pe șantierul căii ferate Cluj - Oradea|Foto: IPJ Cluj

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care bunurile au fost sustrase, pentru recuperarea integrală a prejudiciului, precum și pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Șantierul furturilor

În aprilie 2026, în urma unor percheziții efectuate la o adresă unde locuiesc muncitori de pe șantierul Cluj-Oradea, polițiștii de la Transporturi au deschis un dosar de delapidare: materialele descoperite erau „sustrase” de pe șantier.

O parte din materialele furate au fost recuperate|Foto: IPJ Cluj

„Activitatea a vizat o locaţie de cazare a unor muncitori, angajaţi ai societăţilor comerciale care desfăşoară lucrări de reabilitare a liniei de cale ferată, pe tronsonul Cluj-Napoca – Oradea”, informa în primăvara acestui an IPJ Cluj.

Astfel, la adresa unde a avut loc descinderea, au fost descoperite şi ridicate mai multe bunuri, respectiv materiale de construcţii, asupra cărora exista suspiciunea rezonabilă că provin din şantierul căii ferate.

Atunci, anchetatorii au descoperit cantităţi mari de plasă metalică, sârmă şi alte obiecte metalice, dar şi aparatură utilizată pe şantier.

Magistrala Cluj – Oradea – frontier Ungaria

Magistrala feroviară Cluj-Oradea este împărțită pe patru sectoare, iar până la finalul verii acestea trebuie să atingă următoarele praguri de execuție renegociate cu reprezentanții Comisiei Europene:

*Pentru primele două loturi, Cluj-Napoca-Aghireșu și Aghireșu – Poieni, 90%;

*Pentru al treilea lot, Poieni-Aleșd, 50%;

*Pentru al patrulea lot, Aleșd – Frontiera Ungaria, 70%

Spre exemplu, în prezent, lucrările pe segmentul Cluj-Aghireșu, parte a magistralei Cluj – frontieră Ungaria, au ajuns la un progres de 70% în teren.

Cu o valoare de aproximativ 2 miliarde de lei, cei 30 de kilometri ai lotului Cluj-Napoca – Aghireșu reprezintă una dintre cele mai importante investiții feroviare aflate astăzi în execuție în România.

În martie 2026, premierul Ilie Bolojan avertiza constructorii care lucrează la electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj-Napoca - Oradea că au la dispoziție un termen de patru luni pentru a intensifica lucrările pe segmentele critice, în caz contrar existând riscul unor corecții financiare de până la 200 de milioane de euro.

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