Bani din PNRR pentru calea ferată Cluj – Oradea, transferați de la proiectul Autostrăzii Moldovei. Negocieri cu Comisia Europeană pentru redirecționarea fondurilor.

Magistrala feroviară Cluj-Oradea ar putea beneficia de alocări suplimentare din granturile PNRR, prin bani redirecționați de la secțiunile cu probleme ale Autostrăzii Moldovei unde lucrările riscă să nu fie încheiată până la 31 august.

Bani din PNRR pentru calea ferată Cluj – Oradea, transferați de la proiectul Autostrăzii Moldovei|Foto: monitorulcj.ro

Ministerul Transporturilor analizează posibilitatea transferului unor fonduri PNRR – granturi europene – pentru realizarea lucrărilor la calea ferată Cluj – Oradea.

Fondurile ar putea fi redirecționate de la două loturi din Autostrada Moldovei (Bacău – Pașcani), care nu vor fi gata până la 31 august.

Bani din PNRR pentru calea ferată Cluj – Oradea, transferați de la proiectul Autostrăzii Moldovei. Negocieri cu Comisia Europeană pentru redirecționarea fondurilor.

Două loturi pe autostrada Moldovei (A7), în jurul Bacău-Pașcani, incluse în PNRR, riscă să nu fie finalizate și date în circulație până pe 31 august, astfel că Ministerul Transporturilor negociază cu Comisia Europeană privind mutarea banilor pe proiectele feroviare.

Astfel, segmente mai avansate pe calea ferată, precum magistrala Cluj-Oradea și Timișoara-Lugoj, care sunt finanțate prin împrumut, nu prin grant, ar putea beneficia de alocări suplimentare, potrivit unui anunț făcut miercuri de ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță.

„Există niște semne de întrebare pe care le analizăm în această săptămână despre ce decizie e sănătos, din punctul ăsta, a fi luată, pentru a nu rata niște bani.

Sunt patru loturi din autostrada A7 - două loturi care vor fi finalizate, nu doar conform constructorului, ci conform și supervizorului de proiect, și există alte două loturi în jurul Bacău, Bacău - Pașcani, asupra cărora analizăm dacă este curajos să spunem că le vom finaliza așa cum cere Comisia Europeană, date în circulație până la 31 august. Am identificat o posibilitate pe care o confirmăm în această perioadă cu Comisia Europeană dacă putem să facem un switch, pentru că avem de asemenea trei loturi pe calea ferată Timișoara-Lugoj și Cluj-Oradea, care sunt mai avansate și care sunt finanțate prin împrumut, nu prin grant. Dacă există un risc mai mare ca loturile de autostradă finanțate prin grant să nu poată fi terminate, asta înseamnă că pierdem acei bani și analizăm pe documente, explicând Comisiei așa cum stau lucrurile, dacă ar fi posibil ca banii din grant asociați unor loturi pe care le analizăm dacă vor fi terminate sau nu să-i mutăm ca sursă spre proiectele de feroviar, unde vor fi terminate aceste lucrări, ca să minimizăm riscul pierderii acestor sume de bani”, a explicat ministrul interimar, citat de Agerpres.ro

De asemenea, lotul 2 al A1 Lugoj - Deva, finanțat prin PNRR, cunoscut și ca „lotul urșilor” nu va fi finalizat în termenul asumat, potrivit anunțului făcut de ministrul interimar Radu Miruță.

Magistrala Cluj – Oradea

La finalul lunii martie a fost emisă autorizația de construire pentru secțiunea defileului dintre Vadu Crișului și Poieni din cadrul magistralei feroviare Cluj-Oradea.

Anterior, premierul Ilie Bolojan avertiza constructorii care lucrează la electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj-Napoca - Oradea că au la dispoziție un termen de patru luni pentru a intensifica lucrările pe segmentele critice, în caz contrar existând riscul unor corecții financiare de până la 200 de milioane de euro.

Obiectivul asumat este ca până în august 2026 să fie atinse stadiile fizice renegociate cu reprezentanții Comisiei Europene: 90% pe primele două loturi, 50% pe lotul 3 și 70% pe lotul 4, astfel încât întreaga magistrală să fie finalizată până la sfârșitul anului 2027.

Magistrala feroviară Cluj-Oradea este împărțită pe patru sectoare, iar până la finalul verii acestea trebuie să atingă următoarele praguri de execuție:

*Pentru primele două loturi, Cluj-Napoca-Aghireșu și Aghireșu – Poieni, 90%;

*Pentru al treilea lot, Poieni-Aleșd, 50%;

*Pentru al patrulea lot, Aleșd – Frontiera Ungaria, 70%

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: