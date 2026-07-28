Grevă generală în sute de spitale din țară din cauza legii salarizării. Sanitas: „Dialogul va continua cu partidele parlamentare”.

Grevă generală pe termen nelimitat în sistemul public de sănătate și de asistență socială. Sindicaliştii Sanitas au menținut decizia de a declanșa, marți, greva generală, în condițiile în care discuţiile de la Cotroceni pe tema legii salarizării nu au dus la soluţii.

Grevă generală în sute de spitale din țară din cauza legii salarizării. Sanitas: „Dialogul va continua cu partidele parlamentare”.| Foto: DepositPhotos.com

Biroul Executiv al Federației Sanitas, reunit luni seară după întâlnirea de la Cotroceni, a păstrat decizia începerii marți a grevei generale în sistemul de sănătate.

În timpul grevei va fi asigurată cel puțin o treime din activitate, iar urgențele vor fi tratate în continuare.

Grevă generală în sute de spitale din țară din cauza legii salarizării. Sanitas: „Dialogul va continua cu partidele parlamentare”.

Protestul se va desfășura în aproximativ 400 de unități medicale din țară, pe termen nelimitat.

„Forma finală a legii salarizării va fi decisă în Parlamentul României, motiv pentru care Federația Sanitas se va concentra, în perioada următoare, pe dialogul cu partidele parlamentare”, se arată în informarea publicată luni seara de Federația Sanitas.

Revendicările sindicaliștilor din Sănătate

Sindicaliștii solicită negocierea cu organizațiile sindicale a legii salarizării, pentru eliminarea diferențelor dintre categoriile profesionale astfel încât modificările să nu ducă la scăderea veniturilor.

Modificarea sporurilor acordate pentru riscurile profesionale, munca de noapte, turele de weekend și sărbătorile legale, sunt de asemenea măsuri contestate de sindicaliști.

Deblocarea posturilor din spitale reprezintă o altă cerință înaintată de sindicate.

Potrivit sindicaliștilor, greva va continua până când Guvernul va relua negocierile și va oferi un proiect al legii salarizării elaborat împreună cu reprezentanții angajaților.

Legea salarizării reprezintă unul dintre cele mai importante jaloane din PNRR, iar în lipsa acestui proiect România riscă să piardă circa 770 de milioane de euro din fondurile europene. Reforma vizează peste 1,2 milioane de angajați din sectorul public.

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Foto: DepositPhotos.com

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