Mircea Abrudean: „Legile adoptate de Senat ne ajută să salvăm peste trei miliarde de euro”

Senatul a adoptat, luni, mai multe proiecte din PNRR, inclusiv soluția legislativă pentru deblocarea situației de la Agenția Națională de Cadastru, dar și măsurile privind carburanții. „Legile adoptate astăzi de Senat ne ajută să salvăm peste trei miliarde de euro”, spune președontele Senatului, Mircea Abrudean (PNL Cluj).

Mircea Abrudean: „Legile adoptate de Senat ne ajută să salvăm peste trei miliarde de euro”| Foto: Alex Micsik - Agerpres

Senatul a adoptat luni, în sesiune extraordinară, mai multe proiecte legislative importante pentru România ce privesc îndeplinirea angajamentelor asumate prin PNRR, a anunțat Mircea Abrudean.

Prin proiectele de lege adoptate, care fac parte din pachetul restant de acte normative din PNRR, se vor salva peste 3 miliarde de euro, a explicat preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, care este și vicepreședinte PNL.

Mircea Abrudean: „Legile adoptate de Senat ne ajută să salvăm peste trei miliarde de euro”

De altfel, două dintre cele mai importante proiecte vizează deblocarea situației de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) în urma blocajului cauzat de atacul cibernetic, precum și măsurile de intervenție pe piața carburanților prin stabilirea unei accize dinamice.

„Două dintre măsurile adoptate răspund unor probleme cu impact direct asupra oamenilor:

Am adoptat soluția legislativă pentru situația creată la ANCPI, astfel încât persoanele care au semnat contracte și și-au făcut planuri în baza legislației în vigoare să nu suporte consecințele unui blocaj administrativ care nu le este imputabil. Termenul agreat, 30 septembrie, va permite aplicarea cotei reduse de TVA pentru locuințele care îndeplinesc condițiile legale.

Am adoptat măsuri pentru protejarea populației și a economiei în contextul creșterii prețurilor la carburanți. Legea instituie un mecanism prin care adaosurile comerciale sunt limitate, iar acciza la motorină poate fi redusă gradual, în funcție de evoluția prețurilor, atunci când indicatorii de piață o justifică. Mecanismul este dinamic și se dezactivează automat atunci când condițiile de criză nu mai sunt îndeplinite”, a anunțat preșdintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean, prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Astfel, termenul stabilit - 30 septembrie, va permite aplicarea cotei reduse de TVA pentru locuințele care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

În ceea ce privește măsurile de sprijin pe piața carburanților, proiectul prevede instituirea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere, fiind stabilit un mecanism prin care acciza la motorină va scădea gradual între 5% şi 25%, în funcţie de evoluţia preţurilor la pompă. Senatul este primul for sesizat şi Camera Deputaţilor este decizională.

Luni, Senatul a adoptat și proiecte legislative privind performanța în administrația fiscală și vamală, precum și modificarea Codului administrativ.

„Sunt proiecte care fac parte din pachetul de legi restante din PNRR care ne vor ajuta să salvăm peste trei miliarde de euro”, a concluzionat Mircea Abrudean.

Săptămâna trecută, Mircea Abrudean semnala că România poate închide până la sfârșitul lunii jaloanele restante din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), dacă există voință politică din partea tuturor formațiunilor care susțin că nu vor ca țara să piardă fondurile europene.

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