Progres semnificativ pe magistrala feroviară Cluj-Oradea: lucrări la noul pod feroviar peste Someș

Lucrările pe segmentul Cluj-Aghireșu, parte a magistralei Cluj – frontieră Ungaria, au ajuns la un progres de 70% în teren. Un moment important al proiectului vizează începerea lucrărilor la noul pod feroviar peste Someș.

Progres semnificativ pe magistrala feroviară Cluj-Oradea: lucrări la noul pod feroviar peste Someș|Foto: monitorulcj.ro

Lucrările la magistrala feroviară Cluj – Oradea sunt împărțite pe patru segmente.

Lucrările pe segmentul Cluj-Aghireșu, parte a magistralei Cluj – frontieră Ungaria, au ajuns la un progres de 70% în teren|Foto: Horațiu Cosma - Facebook

Potrivit datelor oficiale, lucrările la primul segment al proiectului, care vizează electrificarea și modernizarea căii ferate pe secțiunea Cluj – Aghireșu, au ajuns la un grad de execuție de 70% în teren.

Progres semnificativ pe magistrala feroviară Cluj-Oradea: lucrări la noul pod feroviar peste Someș

Pe lotul 1 al magistralei feroviare Cluj – Oradea, între Cluj-Napoca și Aghireșu, șantierul a depășit pragul de 70% stadiu fizic, iar lucrările ar putea fi finalizate în 2027, conform estimărilor oficiale.

Un punct important al acestui segment din proiect vizează începerea lucrărilor la noul pod feroviar peste Someș, în municipiul Cluj-Napoca.

Lucrările avansează pe șantierul magistralei Cluj - Oradea, la segmentul Cluj - Aghireșu|Foto: Horațiu Cosma - Facebook

Mobilizarea în teren este una susținută: peste 1.200 de tone de piatră spartă sunt puse în operă în fiecare zi, cu aproximativ 300 de metri de traverse montați zilnic și circa 500 de metri de șină instalați, conform datelor publicate de Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Lucrări la spațiul de mentenanță din apropierea stației Cluj-Napoca

Primul fir de circulație are șina montată integral pe întregul tronson, iar pe al doilea fir au fost instalate până acum aproximativ 17 kilometri de traverse și 10 kilometri de șină.

În paralel, se lucrează la stațiile de pe traseu, la sistemele de electrificare și semnalizare, precum și la noua hală de mentenanță din apropierea stației Cluj-Napoca, un obiectiv esențial pentru exploatarea modernă a acestei magistrale, menționează sursa citată.

Progres semnificativ pe magistrala feroviară Cluj-Oradea: lucrări la noul pod feroviar peste Someș|Foto: Horațiu Cosma - Facebook

Cu o valoare de aproximativ 2 miliarde de lei, cei 30 de kilometri ai lotului Cluj-Napoca – Aghireșu reprezintă una dintre cele mai importante investiții feroviare aflate astăzi în execuție în România.

Magistrala feroviară Cluj-Oradea este împărțită pe patru sectoare, iar până la finalul verii acestea trebuie să atingă următoarele praguri de execuție renegociate cu reprezentanții Comisiei Europene:

*Pentru primele două loturi, Cluj-Napoca-Aghireșu și Aghireșu – Poieni, 90%;

*Pentru al treilea lot, Poieni-Aleșd, 50%;

*Pentru al patrulea lot, Aleșd – Frontiera Ungaria, 70%

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