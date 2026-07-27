CFR Cluj a făcut recital la primul meci pe teren propriu! Victorie clară cu FC Voluntari, scor 5-0

CFR Cluj a câștigat fără mari probleme meciul cu FC Voluntari din etapa a 2-a a Superligii. Duelul din Gruia s-a încheiat cu scorul de 5-0 în favoarea ardelenilor.

CFR Cluj a câștigat meciul cu FC Voluntari cu 4-0 / Foto: Sergiu CRĂCIUN, monitorulcj.ro

CFR Cluj a revenit în Gruia cu o victorie categorică, scor 5-0 contra nou-promovatei FC Voluntari.

Oaspeții au început în forță meciul din Gruia și au deschis scorul în minutul 8, prin Remus Guțea, însă reușita a fost anulată pentru ofsaid. La doar patru minute distanță, planul tactic pregătit de Florin Pîrvu a cedat după ce Mihai Roman a fost eliminat direct pentru un fault dur.

În superioritate numerică, elevii lui Antonio Folha au făcut spectacol. Andrei Cordea a marcat cu un șut superb la vinclu după o incursiune în flancul drept, apoi Stefan Drazic, aflat la debutul pentru echipă, a punctat cu un șut la colțul lung după o serie spectaculoasă de pase.

Cu două minute înainte de pauză, vârful sârb și-a trecut în cont dubla cu un șut sub bară din interiorul careului, iar soarta partidei era deja pecetluită.

Imediat după pauză, Andrei Cordea a mai marcat o dată și a semnat al treilea său gol din acest sezon. Scorul final l-a stabilit veteranul echipei, Mario Camora, în minutul 86.

CFR Cluj bifează, astfel, primul succes din noul sezon și are moral excelent înaintea returului cu Alaskhert din preliminariile Conference League. Meciul este programat joi, de la ora 21:30, pe stadionul din Gruia.

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