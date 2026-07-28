Vreme capricioasă, ploi și maxime de 26 de grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Temperaturile maxime vor ajunge la 26 de grade, însă vremea se menține instabilă și vor fi posibile averse. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru marți, 28 iulie|Foto: monitorulcj.ro

Marți, 28 iulie, vremea va fi călduroasă în vestul și sudul țării, însă în nord-estul teritoriului temperaturile vor fi în scădere.

Cerul va fi variabil, se vor semnala înnorări temporare și averse slabe, pe arii restrânse cu descărcări electrice la munte, în Transilvania, Moldova și Muntenia și izolat posibil în Maramureș și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zonele montane.

Temperaturile maxime se vor situa între 24 - 35 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 - 21 de grade Celsius.

În Cluj, vremea va fi în general frumoasă, temperaturile vor urca până la 26 de grade Celsius, cu minime de 12 grade Celsius.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și posibile episoade de precipitații. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zonele montane înalte ale județului și pe durata episoadelor de ploaie.

De la jumătatea săptămânii însă, șansele de precipitații scad semnificativ, iar temperaturile urcă treptat, astfel încât maximele termice vor alterna între 29 de grade, miercuri, și 35 – 36 de grade spre finalul săptămânii, când vom avea parte de vreme caniculară.

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