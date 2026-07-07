Autostrada Transilvania: Secțiunea Nădășelu – Mihăiești, progres de 78% în teren. Lucrările la viaductele de 3,2 km, încheiate până la finalul anului.

Progres semnificativ la segmentul Nădășelu-Mihăiești (A3), unde lucrările au atins un grad de execuție de 78%. Proiectul, care include și două viaducte de peste 3 km, ar putea fi încheiat până la sfârșitul lui 2026.

Autostrada Transilvania: Secțiunea Nădășelu – Mihăiești, progres de 78% în teren. Lucrările la viaductele de 3,2 km, încheiate până la finalul anului.|Foto: Instituția Prefectului-Județul Cluj – Facebook

Progres susținut pe șantierul secțiunii Nădășelu – Mihăiești al Autostrăzii Transilvania: dacă la finalul lunii trecute execuția lucrărilor era de aproape 68%, acum avansul lucrărilor a atins un grad de execuție de 78%, potrivit datelor oficiale.

Autostrada Transilvania: Secțiunea Nădășelu – Mihăiești, progres de 78% în teren. Lucrările la viaductele de 3,2 km, încheiate până la finalul anului.|Foto: Instituția Prefectului-Județul Cluj – Facebook

Proiectul include și două viaducte spectaculoase – la Topa Mică (2 km) și la Nădășelu (1,2 km) – cu o lungime de 3,2 km.

Autostrada Transilvania: Secțiunea Nădășelu – Mihăiești, progres de 78% în teren. Lucrările la viaductele de 3,2 km, încheiate până la finalul anului.

Contractul de 995 milioane lei (fără TVA) a fost semnat în iunie 2024, iar lucrările sunt realizate de asocierea de constructori turci și români (Ozaltin – Ilgaz – Visio Construct).

„Autostrada Transilvania este un obiectiv strategic pentru județul Cluj și pentru întreaga regiune”, a declarat prefectul Clujului Maria Forna, în urma vizitei efectuate în teren alături de directorul regional al CNAIR, Eugen Cecan, împreună cu reprezentanți ai autorităților locale și ai antreprenorului.

Secțiunea Nădășelu – Mihăiești (A3)|Foto: Instituția Prefectului-Județul Cluj – Facebook

Investiția vizează realizarea unei deviații de traseu cu o lungime de 5,96 kilometri, care traversează teritoriul administrativ al comunelor Gârbău și Sânpaul, fiind necesară pentru evitarea unor zone cu dificultăți geotehnice și pentru asigurarea unei soluții tehnice durabile.

Proiectul include două structuri majore:

*Viaductul Nădășelu, format din două viaducte paralele, câte unul pentru fiecare sens de circulație, cu lungimi de 1.213,72 metri și 1.214,73 metri, având 27 de deschideri.

*Viaductul peste autostradă, pârâul Topa Mică și DN1F, format tot din două viaducte, cu lungimi de 2.003,11 metri și 1.977,32 metri, însumând 50 de deschideri.

Execuția lucrărilor a început în august 2025, iar durata contractuală este de 27 de luni, din care 9 luni pentru proiectare și 18 luni pentru execuție.

„Colaborarea dintre autoritățile implicate, CNAIR, administrațiile locale și antreprenor contribuie la respectarea etapelor asumate”, a subliniat prefectul Clujului.

În prezent, proiectul înregistrează un stadiu fizic de execuție de 78% iar termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este finalul acestui an, în condițiile în care termenul contractual actualizat este 1 februarie 2027, ca urmare a prelungirilor aprobate.

Odată cu finalizarea lucrărilor la cele două viaducte și la secțiunile dintre Nădășelu și Poarta Sălajului (42,84 km), se va circula continuu pe 155 km de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: