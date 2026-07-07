Critici de la Ministerul Transporturilor pentru devierea pe DN 1 a traficului de pe A10 Sebeș - Turda. A fost propusă o soluție alternativă.

Devierea traficului de pe Autostrada A10 Sebeș Turda pe DN1 a fost criticată de Horațiu Cosma, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, care a propus o soluție alternativă pentru șoferi.

A fost propusă o soluție pentru a nu fi deviat traficul de pe A10 Sebeș - Turda pe DN1 | Foto: Google Maps / Facebook, Horațiu Cosma

Secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a spus că șoferii care circulă pe Autostrada A10 Sebeș - Turda nu trebuie deviați pe DN1 pe timpul lucrărilor de reparații la carosabil.

„Șoferii care circulă pe Autostrada Sebeș - Turda nu trebuie deviați pe drumul național. Există soluții civilizate pentru menținerea traficului pe autostradă”, a anunțat Horațiu Cosma, marți, 7 iulie 2026, într-o postare publicată pe pagina lui de Facebook.

În urma degradărilor apărute pe Autostrada A10 Sebeș - Turda, CNAIR (prin DRDP Cluj) a anunțat închiderea sensului de mers spre Turda și devierea traficului pe drumul național paralel pe circa 17km, între nodurile rutiere Unirea și Turda.

Soluție propusă pentru ca traficul de pe A10 Sebeș - Turda să nu fie deviat pe DN1

Secretarul de stat de la Ministerul Transporturilor a propus și o soluție alternativă pentru ca traficul să fie menținut pe autostradă și să nu fie deviat pe DN1.

El a spus că scoaterea traficului de pe autostradă înseamnă:

timpi mai mari de deplasare

disconfort pentru șoferi

riscuri suplimentare de accidente.

„Nu sunt de acord cu această soluție. Posibilitatea menținerii traficului pe autostradă în condiții de siguranță trebuie să fie prima opțiune analizată. Am propus CNAIR și Poliției Române o soluție care permite păstrarea circulației pe autostradă: devierea traficului pe celălalt sens de mers și organizarea circulației în regim bidirecțional pe o distanță de aproximativ 2,5 km, strict în zona afectată”, a mai spus Horațiu Cosma.

Potrivit oficialului de la Ministerul Transporturilor, această variantă poate fi realizată prin amenajarea unei traversări mediane la kilometrul aproximativ 67,5 al autostrăzii, deasupra zonei afectate, și utilizarea zonei cu parapet median demontabil de la km 65, aflată sub alunecare. Practic, traficul ar rămâne pe autostradă, iar restricțiile s-ar limita la sectorul afectat (adică circa 2,5 km de trafic deviat).

El a precizat că soluția propusă este mai sigură pentru participanții la trafic și s-ar evita transferarea unui volum important de vehicule pe drumul național.

„În astfel de situații, obiectivul trebuie să fie dublu: remedierea rapidă a problemelor apărute și menținerea circulației în cele mai bune condiții posibile pentru șoferi”, a conchis Horațiu Cosma.

Reparații de urgență și circulație închisă temporar pe 17 km ai A10 Sebeș - Turda

Reamintim faptul că DRDP Cluj a anunțat închiderea temporară a circulației pe 17 km ai Autostrăzii A10 Sebeș - Turda pentru lucrări de reparații de urgență în zona unde s-a surpat carosabilul.

DRDP a precizat că vor fi executate lucrări de refacere a taluzului și a părtii carosabile si lucrări de drenare a apelor de suprafață, în vederea limitării evoluției fenomenului de instabilitate și menținerii circulației în condiții de siguranță.

Reamintim că în zona kilometrului 66, pe Autostrada Sebeș - Turda, asfaltul a cedat, prima bandă a fost compromisă, iar degradarea terenului a ajuns până aproape de mijlocul benzii a doua.

De altfel, taluzul a luat-o la vale pe o distanță de zeci de metri, fiind afectat inclusiv parapetele de protecție.

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