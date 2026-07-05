Vești așteptate de șoferi! Un nou tronson din Autostrada Transilvania ar putea fi deschis în această lună

Șoferii ar putea circula încă din această lună pe tronsonul Poarta Sălajului – Zimbor. Asociația Pro Infrastructură cere CNAIR și constructorului UMB să deschidă circulația până la sfârșitul lunii iulie.

Vești așteptate de șoferi! Un nou tronson din Autostrada Transilvania ar putea fi deschis în această lună / Foto: Asociația Pro Infrastructură- Facebook

Șoferii ar putea circula încă din această lună pe tronsonul dintre Poarta Sălajului și Zimbor, parte a Autostrăzii Transilvania. Reprezentanții Asociației Pro Infrastructură cer CNAIR și constructorului UMB să deschidă circulația până la sfârșitul lunii iulie, susținând că mai sunt doar câteva lucrări de finalizat. Potrivit asociației, pe cei aproximativ 13 kilometri dintre Poarta Sălajului și Zimbor au mai rămas de rezolvat doar câteva detalii în zona unui zid de sprijin și la nodul rutier Românași. În aceste condiții, deschiderea circulației nu ar mai trebui amânată.

Situația este diferită pe tronsonul dintre Nădășelu și Zimbor, unde lucrările avansează mai greu. Cei de la Pro Infrastructură spun că mobilizarea constructorului UMB este redusă, în condițiile în care cea mai mare parte a echipelor lucrează în prezent pe șantierele Autostrăzii Moldovei (A7). În teren mai sunt echipe care lucrează la structuri, taluzări, asfalt, marcaje și finisaje, însă ritmul este unul lent. Potrivit estimărilor făcute de asociație, lucrările ar putea fi terminate în luna octombrie.

Circulație până la Nădășelu, posibilă din decembrie

O veste mai bună vine de pe șantierele constructorului turc Ozaltin, care execută devierile de traseu de la Topa Mică și Nădășelu. Dacă lucrările vor continua în ritmul actual, acestea ar putea fi finalizate în luna decembrie, cu aproximativ trei luni înainte de termenul prevăzut în contract.

În acest scenariu, șoferii vor putea circula pe cei 42,3 kilometri dintre Poarta Sălajului și Nădășelu, iar de acolo vor continua pe Autostrada Transilvania până la Târgu Mureș, pe un traseu de peste 155 de kilometri.

Peste doi ani de întârzieri

Contractele pentru loturile Zimbor – Poarta Sălajului și Nădășelu – Zimbor au fost semnate în 2020 și prevedeau un an pentru proiectare și doi ani pentru execuție. Conform calendarului inițial, cele două loturi trebuiau finalizate până la sfârșitul anului 2023. Chiar și după problemele apărute în teren, inclusiv alunecările de la Nădășelu și Topa Mică, termenul estimat s-a mutat cel târziu în vara lui 2024.

Asociația Pro Infrastructură susține însă că întârzierile nu au fost provocate doar de problemele din teren. Reprezentanții acesteia spun că o parte din responsabilitate revine constructorului UMB, din cauza mobilizării insuficiente, dar și CNAIR, din cauza întârzierilor în luarea unor decizii și aprobarea soluțiilor tehnice.

În paralel, contractul pentru devierile de traseu de la Nădășelu și Topa Mică a fost semnat cu Ozaltin în iunie 2024 și are termen de finalizare în martie 2027. Cu toate acestea, constructorul ar putea termina lucrările încă din decembrie 2026, dacă ritmul actual va fi păstrat.

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