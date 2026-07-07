Studenții de la Teatru și Film cer demisia lectorului Ion-Tudor Indolean. „Nu ne-am mai simțit în siguranță!”

Organizația Studenților din UBB (OSUBB) și Asociația Studenților de la Facultatea de Teatru și Film (ASFTF) solicită public demisia lectorului universitar dr. Ion-Tudor Indolean, după ce Comisia de Etică a UBB a constatat că acesta a comis fapte de hărțuire de gen.

OSUBB și ASFTF solicită demisia lectorului universitar dr. Ion-Tudor Indolean, în urma deciziei Comisiei de Etică a UBB, care a concluzionat că profesorul a săvârșit fapte de hărțuire de gen. | Foto: teatrufilm.ubbcluj.ro

OSUBB și ASFTF solicită demisia lectorului universitar dr. Ion-Tudor Indolean, în urma deciziei Comisiei de Etică a UBB, care a concluzionat că profesorul a săvârșit fapte de hărțuire de gen.

Studenții consideră că sancțiunea aplicată este insuficientă și cer îndepărtarea profesorului din învățământ.

Într-un mesaj publicat pe Instagram, reprezentanții studenților afirmă că solicită demisia cadrului didactic pe fondul acuzațiilor de hărțuire sexuală și susțin că singura sancțiune adecvată într-un astfel de caz este încetarea activității acestuia în mediul universitar.

Potrivit acestora, comportamentul profesorului a fost deja analizat de Comisia de Etică a Universității Babeș-Bolyai, care, prin Hotărârea nr. 4/2026, a calificat faptele drept hărțuire de gen.

Studenții susțin că mărturiile adunate descriu un tipar repetat de comportamente abuzive, incompatibile cu principiile unei comunități universitare și cu siguranța studenților.

Mărturii despre comportamente abuzive

Conform relatărilor prezentate de organizațiile studențești, profesorul și-ar fi folosit poziția de autoritate în relația cu studentele.

Printre acuzațiile prezentate se numără faptul că, în timpul unei petreceri organizate după un proiect academic, profesorul s-ar fi prezentat într-o stare avansată de ebrietate și ar fi avut un comportament agresiv și insistent față de una dintre studente.

Studentele susțin că, în aceeași seară, profesorul le-ar fi fotografiat și filmat fără acordul lor, ar fi făcut comentarii jignitoare după ce i-au respins avansurile și le-ar fi catalogat drept „reci”, „nesimțite” sau „prea rigide”.

De asemenea, sunt descrise situații în care cadrul didactic s-ar fi apropiat fizic de studente și le-ar fi atins fără consimțământ, continuând ulterior cu remarci sexualizante, chiar și după intervenția altor persoane.

Potrivit postării, profesorul le-ar fi spus unor studente care au refuzat băuturile cumpărate de el că sunt „prea inhibate” și că „ar trebui să se relaxeze”.

Studenții mai susțin că profesorul promova ideea că „nu ar trebui să existe limite corporale sau mentale între studenți și profesori” și că le-ar fi transmis în repetate rânduri că „pentru a reuși în industrie, trebuie să ne lipim de el”, afirmații pe care aceștia le consideră exemple de manipulare și abuz de autoritate.

Cronologia cazului

Potrivit organizațiilor studențești, demersurile au început în toamna anului trecut:

7 octombrie 2025 – a avut loc o întâlnire oficială cu conducerea Facultății de Teatru și Film;

8 octombrie 2025 – studentele și-au prezentat mărturiile în fața conducerii facultății;

14 octombrie 2025 – a fost depusă sesizarea la Comisia de Etică;

9 februarie 2026 – Comisia de Etică a emis hotărârea, după aproape trei luni peste termenul legal de 45 de zile;

11 martie 2026 – decizia a fost contestată la Comisia Națională de Etică a Managementului Universitar (CNEMU);

29 mai 2026 – CNEMU a comunicat respingerea contestației.

Ce sancțiune a primit profesorul

Conform hotărârii Comisiei de Etică a UBB, profesorul a fost sancționat prin interzicerea, timp de cinci ani, a participării la concursuri pentru promovare, a înscrierii la concursuri pentru ocuparea unei funcții didactice superioare sau de conducere și a participării în comisii de concurs.

Studenții consideră însă că această măsură este insuficientă și că îi permite profesorului să rămână la catedră, deși faptele au fost confirmate de Comisia de Etică.

Argumentele invocate de CNEMU

Organizațiile studențești critică și decizia CNEMU de a respinge contestația formulată împotriva sancțiunii.

Potrivit acestora, printre argumentele invocate de comisie s-au numărat:

calificativele foarte bune obținute de profesor în activitatea didactică;

faptul că, după discuțiile purtate în facultate, nu ar mai fi fost raportate incidente;

presupunerea că studentele cunoșteau comportamentul profesorului și ar fi putut evita astfel de situații;

ipoteza existenței unui posibil martor care nu ar fi intervenit;

afirmația că studentele ar fi putut întrerupe convorbirile telefonice inițiate de profesor și astfel ar fi evitat expunerea online.

Reprezentanții studenților susțin că aceste argumente minimizează gravitatea faptelor și mută responsabilitatea asupra victimelor.

Cer demisia profesorului

În finalul mesajului public, OSUBB și ASFTF afirmă că, în urma tuturor faptelor relatate și confirmate în cadrul procedurilor instituționale, solicită public demisia profesorului Ion-Tudor Indolean.

Aceștia susțin că situația scoate la iveală o problemă sistemică privind folosirea pozițiilor de putere în mediul universitar și transmit că vor continua să sprijine studenții care reclamă cazuri de abuz și intimidare.

„Singurul răspuns acceptabil la hărțuirea sexuală în spațiul universitar este demisia”, transmit organizațiile studențești.

„Încetarea contractului individual de muncă al unui cadru didactic dintr-o universitate se poate dispune numai în condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de lege. În acest caz, conducerea universității a luat act de decizia Comisiei de Etică, decizie menținută ulterior și de Comisia Națională de Etică a Managementului Universitar (CNEMU) prin respingerea contestației făcute de unii studenți, și a solicitat facultății și structurilor responsabile din universitate punerea în aplicare, cu celeritate, a măsurilor dispuse.



Sancțiunea stabilită de Comisia de Etică nu a inclus încetarea raportului de muncă, ci suspendarea, pe o perioadă de 5 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții superioare ori a unei funcții de conducere sau ca membru în comisii de concurs, precum și în dispunerea unor măsuri suplimentare, precum monitorizarea activității cadrului didactic.



Motivele care au fundamentat individualizarea sancțiunii se regăsesc în analiza efectuată de Comisia de Etică. Întrucât aceasta este un organism independent, conducerea universității nu poate substitui sau completa raționamentul Comisiei și nici nu poate reevalua oportunitatea sancțiunii stabilite.



Dar, totodată, ca urmare a solicitărilor formulate de studenți, rectorul a cerut facultății să stabilească și să implementeze măsurile concrete de monitorizare a activității cadrului didactic, inclusiv prin consultarea și implicarea reprezentanților studenților.” a declarat Daniel David pentru monitorulcj.ro.

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