Plecat de la CFR Cluj, Sheriff Sinyan ar putea ajunge sub comanda unui antrenor român!

Sheriff Sinyan (29 de ani) este unul dintre cei mai importanți jucători pe care CFR Cluj i-a pierdut în această vară.

Sheriff Sinyan a plecat de la CFR Cluj în această vară / Foto: Sergiu CRĂCIUN, monitorulcj.ro

Sheriff Sinyan a fost titular incontestabil în echipa de start a formației din Gruia în ediția trecută. Sinyan a disputat 43 de meciuri în toate competițiile și a marcat 4 goluri.

Deși s-a prezentat la reunirea echipei pe 15 iunie, Sinyan nu și-a prelungit contractul cu vișiniii, iar de la începutul lunii iulie este liber de contract. Stoperul nu duce lipsă de oferte, având pe masă mai multe propuneri.

Una dintre ele este de la Gaziantep, echipa unde antrenează Mirel Rădoi, anunță GFK 27 TV pe platforma X. Conform sursei, Sinyan ar fi unul dintre fotbaliștii pe care românul îi dorește în Turcia începând cu sezonul viitor.

Pe lângă Sinyan, Rădoi a mai pus ochii pe doi jucători din Superligă. Este vorba despre portarul Ștefan Târnovanu de la FCSB și fundașul dreapta al Rapidului, Cristi Manea, însă niciunul nu a ajuns pentru moment la un acord cu turcii.

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