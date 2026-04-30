Lucrările avansează la viaductul cheie de la Nădășelu, parte a Autostrăzii Transilvania. Când va fi gata?

Lucrările avansează într-un ritm alert pe Autostrada Transilvania, în special la viaductul cheie de la Nădășelu.

Viductul din satul Nădășelu, parte a Autostrăzii Transilvania | Foto: Captură de ecran Facebook, Horațiu Cosma

„Avans bun pe Autostrada Transilvania. Am revenit pe șantierul de la Nădășelu, în apropiere de Cluj-Napoca, unde lucrările se desfășoară într-un ritm foarte bun. Sunt pe unul dintre viaductele speciale ale acestei autostrăzi, un viaduct construit cu o tehnologie specială. Acum se toarnă unul dintre segmentele de beton, lat de 5 metri și lung de 13 m. Este celebrul, «elefant» în termeni de șantier”, a anunțat, joi, 30 aprilie 2026, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, potrivit unui clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Când va fi gata viaductul cheie de la Nădășelu?

Conform acestuia, podul în consolă (viaductul) permite traversarea cimitirului de la Nădășelu.

„Constructorii sunt bine mobilizați (Ozaltin în cazul viaductelor de la Nădășelu și Topa Mică, iar UMB pe porțiunea de drum între Nădășelu - Poarta Sălajului - n. red.), iar progresul este vizibil:

se montează grinzi pe poduri

se armează plăcile

se execută lucrări de consolidare

se așterne asfalt

se instalează parapete

se trasează marcajele rutiere.

Un punct deosebit îl reprezintă podul în consolă de la Nădășelu. Este o lucrare complexă, realizată etapizat, de pe fiecare picior al viaductului, cu menținerea permanentă a echilibrului stânga-dreapta”, a mai precizat Horațiu Cosma.

Potrivit secretarului de stat, la viaductul de la Nădășelu se lucrează simultan cu 4 cofraje mobile, câte două pe fiecare sens de mers.

„Fiecare cofraj va avansa în 13 pași succesivi până la îmbinarea cu segmentul vecin. Până acum, progresul este încurajator: au fost deja turnate 8, 6, respectiv 1 și 1 segmente, cu un ritm constant de o turnare pe săptămână pe fiecare cofraj. În aproximativ 3 luni acest pod (viaductul de la Nădășelu - n. red.) va fi finalizat. Continuăm monitorizarea atentă a tuturor șantierelor, astfel încât, în acest an, înaceastă vară, respectiv la toamnă să putem circula exclusiv pe autostradă de la Cluj până la Poarta Sălajului. Dezvoltarea infrastructurii rutiere rămâne o prioritate - iar rezultatele încep să se vadă”, a conchis Horațiu Cosma.

„Contractul aferent devierilor de traseu de la Nădășelu și Topa Mică fost semnat cu Ozaltin în 05.06.2024 și prevede 9 luni de proiectare și 18 de execuție. Ordinul de începere aferent lucrărilor a fost dat în 04.08.2025, iar autorizațiile de construire au fost emise în 11.07.2025 și 01.09.2025. Așadar, termenul de finalizare este martie 2027”, precizat Asociația Pro Infrastructură, în 6 aprilie 2026.

La finalul lunii martie 2026, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că lucrările pe secțiunea Nădășelu - Zimbor sunt aproape de final și au ajuns un stadiu fizic de 94%.

Tot atunci, Cristian Pistol a mai precizat că progresul efectiv în teren a depășit 50% la viaductele de la Nădășelu și Topa Mică, iar de la finalul lui 2026 se va putea circula între Zimbor și Târgu Mureș pe o distanță de peste 130 km.

Autostrada Transilvania este considerată un proiect major de infrastructură, cu rol esențial în dezvoltarea economică și în conectarea României la rețelele europene de transport, într-un context geopolitic tot mai complex.

